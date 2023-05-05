影／陳建仁：打詐行動綱領1.5版 中央地方民間一同打詐
行政院長陳建仁下午出席「全民反詐 藝起發聲」記者會，會前受訪時表示，面對民調指53%民眾不滿政府打擊詐騙的成效，82%認為刑法對詐騙集團的處罰太輕；1.5版的打詐國家隊提出的綱領，可能淪為口號等相關問題，指出打詐本來就是政府重要的責任，打詐行動綱領1.5版主要是，讓中央政府與地方政府可以結合，和民間一同協力來打詐，會從組織面、法律面及技術面來打擊詐騙。在院會通過此綱領。有信心在未來打詐的工作可以做的更好。也呼籲大家一起努力落實打詐，政府有能、民眾有感的成效。
陳建仁院長與行政院發言人羅秉成、內政部長林右昌、警政署長黃明昭等，在「全民反詐 藝起發聲」活動中，和白冰冰、孔鏘、洪榮宏、翁立友、康康、張秀卿等42位藝人一同響應，提醒國人提高警覺，防範詐騙集團的招數。
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