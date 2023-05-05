綠委關注媒體分潤機制 盼修法成立數位發展基金

為保障新聞業在數位市場發展，澳洲國會通過新聞媒體與數位平台強制議價法，明定跨國數位平台如Google、Meta應對使用新聞內容一事付費，歐、美洲各國亦逐步跟進立法，台灣如何建立新聞媒體分潤機制探討多時，繼民進黨立委林楚茵、張廖萬堅提出媒體分潤相關草案，林宜瑾也完成數位新聞發展與民主韌性法草案草擬，正在進行連署。

林宜瑾參酌專家學者、新聞業等意見，草案明定除保障新聞媒體業與數位平台的議價管道外，亦主張應由大型數位平台提撥一定比例營收，成立「數位發展暨民主韌性基金」，並透過具獨立性的委員會管理，依合理比例運用在公共、獨立與商業媒體運作所需，確保基金真正幫助新聞提升品質。

除林宜瑾針對媒體分潤相關提出修法草案，出身媒體界的林楚茵提出「新聞媒體與數位平台議價法草案」，獲得跨黨派共39位委員連署支持，草案已經交付委員會等代排案審查。該草案重點，明定主管機關為數位發展部，新聞媒體業向主管機關提交議價請求登記後，得就被轉載的原創新聞內容，與數位平台進行議價

張廖萬堅則是參考澳洲模式，提出新聞媒體與數位平台強制議價法草案，給予充分談判空間與以仲裁決定最終給付金額，促進平台與媒體溝通協商，以落實媒體分潤，目前也尚待委員會排案審查。