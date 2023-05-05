政院打詐行動綱領1.5版尚在簽辦中 時力酸詐騙國家隊

行政院會昨天通過打詐行動綱領1.5版，時代力量立委邱顯智、陳椒華、王婉諭今日質疑，行政院只有圖卡懶人包，根本沒有通過實際計劃，批評打詐國家對變成詐騙國家隊，要求陳建仁院長為行政院會搞詐騙的離譜行徑向全民道歉。

王婉諭指出，為了配合5月5日「全民反詐日」宣傳，行政院大張旗鼓在昨日行政院會通過「打詐行動綱領1.5版」，宣布要挹注13億資金，強化識詐、堵詐、阻詐與懲詐四個面向來遏止詐騙。結果，所謂「打詐行動綱領1.5版」根本就不存在，一齣荒唐的劇碼就這樣在行政院會上演。

邱顯智說，時代力量黨團追問行政院、內政部、刑事局等部會，竟發現「打詐行動綱領1.5版」還在刑事局「內部簽辦中」，根本沒有核定。在全民反詐日前夕，政府竟帶頭演出詐騙案，院長淪為詐騙首謀、內政部長淪為共犯、發言人淪為詐騙車手、行政院院會現場，淪為詐騙機房，打詐國家隊更搖身一變變成詐騙國家隊，令人目瞪口呆。

陳椒華要求，陳建仁應盡快出面說明，「打詐行動綱領1.5版」到底在哪裡？如果根本還沒完成、還沒經過行政院核定，請公開對外道歉，承認錯誤，不要用詐騙的方式，來宣傳反詐騙。