不滿朱立倫擬讓邱繼泰選立委 孫大千辭政策會副執行長

前立委孫大千今天在臉書表示，自己無意投入下一屆桃園市第六選區的立委選舉，衷心期待能夠交棒給一位優秀的年輕世代。不過，對於參選過六次立委的他來說，沒辦法支持一位有兩次酒駕紀錄，以及論文抄襲被撤銷學位的人選代表國民黨參選；黨主席朱立倫又對他的訊息不讀不回，因此他決定請辭國民黨中央政策會副執行長的職位。

孫大千表示，如果有酒駕紀錄及論文抄襲的人來代表國民黨參選立委，國民黨以後有什麼資格去批評民進黨那些有酒駕記錄的政客？又有什麼資格去檢視蔡英文總統、行政院副院長鄭文燦、新竹市前市長林智堅的論文？

孫大千表示，在過去3個月的時間，他不斷透過各種管道向黨中央反應，希望黨中央能夠認真面對這個問題，尋找其他優秀的年輕人投入參選。但是很遺憾的是，「朱立倫主席對我的訊息是不讀不回，打電話求見黨主席數月，也毫無回音」。

孫大千強調，2024年大選就是一場政黨的形象戰。國民黨如果要取得勝利，就必須讓年輕時代和中間選民相信，國民黨是站在清白的這一邊，正義的這一邊，道德的這一邊。絕對不能夠讓一個形象有強烈爭議的候選人拖垮2024的總統大選。

孫大千表示，2022年九合一大選時，民進黨因為一個林智堅而拖垮了全國的選情，國民黨難道還要在2024年重蹈覆轍嗎？對於朱立倫置之不理，不斷迴避的做法，他只能表達強烈的失望和難過，「因此，我要宣布辭去中國國民黨中央政策會副執行長的職位」。

孫大千說，他知道做這樣的表態，必然會得罪很多人，然而，身為一位國民黨黨員，他只能用實際的行動告訴台灣人民，國民黨不是一個雙標黨，國民黨反酒駕和反抄襲的立場，仍然有人堅持捍衛，哪怕萬箭穿心，也在所不惜。

桃園市議長邱奕勝姪子的邱繼泰，今年2月宣布投入桃園市第六選區立委選舉，但邱繼泰日前被爆料曾經二度酒駕，就讀台北市立大學的碩士論文也被學校認定抄襲撤銷學位。