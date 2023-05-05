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蔡總統與巴拉圭總統當選人通話 盼持續深化邦誼

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
蔡總統與巴拉圭總統當選人通話，盼持續深化邦誼。圖／總統府提供
蔡總統與巴拉圭總統當選人通話，盼持續深化邦誼。圖／總統府提供

蔡英文總統今天上午與巴拉圭總統當選人潘尼亞進行20分鐘電話會談，祝賀潘尼亞當選，並盼進一步拓展及深化既有台巴友好邦誼；潘尼亞期待能盡速訪問台灣與蔡總統會面，盼未來兩國持續深化交流、共同合作。

蔡總統表示，巴拉圭這屆大選中，台巴邦交及兩岸議題受到國際關注，感謝潘尼亞多次受訪重申對中華民國台灣的支持，並表達維繫及強化台巴邦誼的堅定立場。

蔡總統指出，台灣與巴拉圭關係緊密友好，在上一任總統任內，雙邊合作計畫皆獲得良好成效，期待未來在緊密邦誼及現有良好基礎上，雙方能更積極強化在農業技術、公衛醫療、教育計畫、電動運輸等領域的合作。

蔡總統說，日前造訪台中電動車業者時，有數位來自巴拉圭的年輕員工，在台灣完成大學教育後於企業擔任要職，樂見未來能與巴拉圭透過教育計畫強化人才交流培訓。

總統府表示，潘尼亞在會談中感謝蔡總統的祝賀，並提及蔡總統過去訪問巴拉圭時，他時任財政部長並與總統見過面，更曾於22年前訪台參與研習班，與台灣早有淵源，並期待能盡速訪問台灣與蔡總統會面，盼未來兩國能持續深化交流、共同合作。

巴拉圭 潘尼亞 中華民國台灣

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