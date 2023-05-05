爆imB負責人與綠營走近再點名3人 徐巧芯：政府先檢查自己人

「不動產借貸媒合平台imB」爆出高達25億元的詐騙風暴，負責人曾國緯落網坦承行騙。北市議員徐巧芯今指出，仔細搜尋曾國緯的人脈軌跡，昨天揭露不乏綠營高層人士與他相熟，今更發現相關照片有鄭文燦等人，直呼政府說要反詐，要不要先檢查自己人是否也成幫兇？

徐巧芯昨在臉書提到，曾國緯跟民進黨走得很近，例如「雙清文教基金會」現任董事是前公廣集團董事長，政治主張相當綠的陳郁秀，基金會官網可見過去曾國緯多次參訪該基金會，且與大批綠營知名政治人物同行，包括陳菊、吳怡農、吳乃德、蔡其昌、林佳龍、陳歐珀、卓冠廷等。

徐巧芯說，仔細搜尋曾國緯的人脈軌跡，昨天已經揭露不乏綠營高層人士與他相熟，今日進一步搜尋，更發現3件事。

第一，台南市長黃偉哲曾拿著「川晟生物科技」的產品合照推薦。其次是imB平台宣稱2019參加Fintech台北金融科技展，放上蔡英文與陳其邁的照片；imB平台參展與時任金管會主委顧立雄合照。再來是行政院副院長鄭文燦，出現在張淑芬、曾國緯設立的直銷公司「豐沛國際」春酒活動。

徐巧芯表示，清一色綠營高層，到底民眾是單純的被曾國緯與張淑芬欺騙，還是過程當中民進黨的高層也推了一把？最近政府說要花13億反詐騙，要不要先檢查一下自己人是否也成為幫兇？