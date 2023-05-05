【即時短評】新北議場變鬧場 400萬市民你怎能不生氣

台灣藍綠兩黨長期鬥爭，消耗內政已不計可數，400萬新北市民的民主殿堂新北市議會，在上月25日為了議程調整藍、綠議員互相叫罵，總質詢期間又為了新北市長侯友宜是否選總統問題不斷打轉，寶貴的質詢市長市政機會，花了大把的時間在政治意識形態議題不斷迴圈，而非為人民民生問題質詢，實為400萬新北市民的悲哀。

新北市長侯友宜是否參選2024總統問題，從去年問到今年侯友宜永遠都是「北台千萬人好台灣共好、為國為民、守護中華民國」等方式，再怎麼問侯友宜都不會給予正面答案，面對郭台銘、柯文哲可能成為總統人選競爭對手，侯也是永遠回應只要對台灣好都是好事。

侯友宜面對選舉都有一套自己的說詞，但說詞絕對不會是選或不選肯定答案。4月25日議會開議，新上任的許多新科議員終於有機會好好面對面的質詢各局處首長及市長，但開場第一天就為了藍營以人數優勢調整總質詢議程導致綠營抗議議會大亂，之後又爆出互批揮拳、流氓等脫序事件。

難得直接面對侯友宜時間，藍綠雙方議員就在議場互相叫罵、拉扯，或著問一些其他總統參選人的意見回應。可悲的是，每個議員都身負人民千或萬票以上的期待，希望議員能代表人民爭取權益。但新北議員在議場只為黨意做政治攻防，互批護航侯友宜選總統、為賴清德做禁衛軍，請問各位議員，你們把人民的期待放在哪裡，選你們當議員，是只為了管侯友宜要不要選總統嗎？

51勞動節當天藍營總質詢時間改書面質詢，綠營逮到機會猛攻藍營浪費質詢時間，不過早在朱立倫時代，藍營議員幾乎是全部改書面質詢，讓朱立倫有時間處理市政，當時因為司空見慣，也不見綠營議員跳出批評。

這段總質詢期間，也有不少議員提出很棒的建議，例如要求新增安坑輕軌廁所、質疑特專三沒進度、淡江大橋工程進度等。不過新北市還有更多的河川及空氣汙染、弱勢家庭協助、交通打結、偏鄉醫療教育等千百種市政問題有待解決。

市民投給議員的每一選票，都代表著一份對於新北市進步的期待，如今藍綠卻為了政治不斷攻防消耗議會質詢時間，這真是人民所期盼的嗎？等侯友宜當上總統，各位議員高升立委再質詢兩岸、美中關係也不遲，既然目前在新北市議會，就請做好監督市政工作，為新北市民做對的事。