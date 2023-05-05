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麥考爾稱馬訪中討論「魁儡人選」 蕭旭岑要求正式道歉

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
美國聯邦眾院外交委員會主席麥考爾。(取材自推特)
美國聯邦眾院外交委員會主席麥考爾。(取材自推特)

馬英九基金會執行長蕭旭岑今聲明表示，美國眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）接受「日經亞洲評論」（Nikkei Asia Review）專訪時稱，前總統馬英九訪問中國大陸的主要目的是與北京討論「魁儡人選」，是完全錯誤且不符事實，請麥考爾正式澄清並道歉。

蕭旭岑表示，他近日詢問美國在台協會（ＡＩＴ）官員，美方官員再次表達對台灣的總統大選保持中立，也不會對「九二共識」表態，他很遺憾美國的國會議員素質卻不是如此。

蕭旭岑強調，馬英九訪問大陸，所有重要言論都有公諸於世，也再三強調兩岸要透過對談謀取和平，不能以武力解決問題，麥考爾在毫無證據的情況下，指控馬前總統和大陸討論所謂「魁儡人選」，嚴重汙衊馬前總統，並對總統大選不當表態。

蕭旭岑表示，要求麥考爾公開澄清，並正式道歉，國民黨也應透過管道正式要求美國行政部門與國會部門表態，保證不以不當方式介入台灣的總統選舉，讓國人維持對美國公信力的信心。

【中央社／台北5日電】

馬英九基金會執行長蕭旭岑今天表示，有關美國眾議院外交委員會主席麥考爾接受「日經亞洲評論」專訪，所謂前總統馬英九訪問中國大陸的主要目的是與北京討論「魁儡人選」，完全錯誤且與事實不符，他請麥考爾正式澄清並道歉。

媒體報導，上個月率團來台訪問的麥考爾（MichaelMcCaul）在接受「日經亞洲評論」（Nikkei AsiaReview）專訪時警告民眾，北京「傀儡」可能贏得台灣總統大位，他並認為馬英九3月底至4月初訪問中國的主要目的，是與北京討論人選。

對此，馬英九基金會發出日嚴正聲明表示，完全錯誤且不符事實，請麥考爾正式澄清並道歉。蕭旭岑表示，他近日詢問美國在台協會（AIT）官員，美方官員再次表達對臺灣的總統大選保持中立，也不會對「九二共識」表態，他很遺憾美國的國會議員素質卻不是如此。

蕭旭岑強調，馬英九訪問大陸，所有重要言論都有公諸於世，也再三強調兩岸要透過對談謀取和平，不能以武力解決問題，麥考爾在毫無證據的情況下，指控馬英九和大陸討論所謂「魁儡人選」，嚴重污衊馬英九，並對總統大選不當表態。

蕭旭岑指出，要求麥考爾公開澄清，並正式道歉，國民黨也應透過管道正式要求美國行政部門與國會部門表態，保證不以不當方式介入台灣的總統選舉，讓民眾維持對美國公信力的信心。

馬英九 美國在台協會 蕭旭岑

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