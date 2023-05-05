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林為洲質疑：修法留漏洞取締不力 加熱菸被禁仍在賣

攝影中心／ 記者林俊良/即時報導
《菸害防制法》新法3月22日上路，全面禁止電子菸，加熱菸等須申請健康風險評估。國民黨立委林為洲（中）和董氏基金會、家長團體今天舉行記者會。林為洲質疑，新法上路後只要沒有經過健康風險評估都是違法，不能販賣、廣告，但實體店面依舊販售加熱菸。記者林俊良／攝影
《菸害防制法》新法3月22日上路，全面禁止電子菸，加熱菸等須申請健康風險評估。國民黨立委林為洲（中）和董氏基金會、家長團體今天舉行記者會。林為洲質疑，新法上路後只要沒有經過健康風險評估都是違法，不能販賣、廣告，但實體店面依舊販售加熱菸。記者林俊良／攝影

《菸害防制法》新法3月22日上路，全面禁止電子菸，加熱菸等須申請健康風險評估。國民黨立委林為洲和董氏基金會、家長團體今天舉行記者會。林為洲質疑，新法上路後加熱菸只要沒有經過健康風險評估都是違法，不能販賣、廣告，但實體店面依舊販售加熱菸，衛福部取締不力，而法規只提4種口味被禁，將來有新口味還要再公告，是不是預留漏洞？

林為洲說，現行法規明文規定，只要沒有經過健康風險評估都是違法，不能販賣、廣告，現在只是意思意思取締幾個較大的網路平台，其他的代購、平行輸入等較小的平台都不管。

林為洲提到禁止加味菸的問題，表示當時修法希望禁止所有加味菸，法律條文應寫清楚，但國健署不肯，堅持用負面表列，「禁止花香、果香、巧克力、薄荷」等4種口味，將來有新的加味菸上市要再公告一次，懷疑是不是預留漏洞。

國民黨立委林為洲和董氏基金會、家長團體今天舉行記者會。指出菸害防制法新法上路後加熱菸只要沒有經過健康風險評估都是違法，不能販賣、廣告，但實體店面依舊販售加熱菸，衛福部取締不力，而法規只提4種口味被禁，將來有新口味還要再公告，是不是預留漏洞？記者林俊良／攝影
國民黨立委林為洲和董氏基金會、家長團體今天舉行記者會。指出菸害防制法新法上路後加熱菸只要沒有經過健康風險評估都是違法，不能販賣、廣告，但實體店面依舊販售加熱菸，衛福部取締不力，而法規只提4種口味被禁，將來有新口味還要再公告，是不是預留漏洞？記者林俊良／攝影

林為洲 廣告 電子菸

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