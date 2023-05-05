林為洲質疑：修法留漏洞取締不力 加熱菸被禁仍在賣
《菸害防制法》新法3月22日上路，全面禁止電子菸，加熱菸等須申請健康風險評估。國民黨立委林為洲和董氏基金會、家長團體今天舉行記者會。林為洲質疑，新法上路後加熱菸只要沒有經過健康風險評估都是違法，不能販賣、廣告，但實體店面依舊販售加熱菸，衛福部取締不力，而法規只提4種口味被禁，將來有新口味還要再公告，是不是預留漏洞？
林為洲說，現行法規明文規定，只要沒有經過健康風險評估都是違法，不能販賣、廣告，現在只是意思意思取締幾個較大的網路平台，其他的代購、平行輸入等較小的平台都不管。
林為洲提到禁止加味菸的問題，表示當時修法希望禁止所有加味菸，法律條文應寫清楚，但國健署不肯，堅持用負面表列，「禁止花香、果香、巧克力、薄荷」等4種口味，將來有新的加味菸上市要再公告一次，懷疑是不是預留漏洞。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言