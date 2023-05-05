林為洲質疑：修法留漏洞取締不力 加熱菸被禁仍在賣

《菸害防制法》新法3月22日上路，全面禁止電子菸，加熱菸等須申請健康風險評估。國民黨立委林為洲和董氏基金會、家長團體今天舉行記者會。林為洲質疑，新法上路後加熱菸只要沒有經過健康風險評估都是違法，不能販賣、廣告，但實體店面依舊販售加熱菸，衛福部取締不力，而法規只提4種口味被禁，將來有新口味還要再公告，是不是預留漏洞？

林為洲說，現行法規明文規定，只要沒有經過健康風險評估都是違法，不能販賣、廣告，現在只是意思意思取締幾個較大的網路平台，其他的代購、平行輸入等較小的平台都不管。