立院三讀社會福利基本法 重大社福政策中央得補助地方

立法院會今天三讀通過社會福利基本法部分條文，三讀條文明定，社會福利包括社會保險、社會救助、社會津貼、福利服務、醫療保健、國民就業及社會住宅等事項；社福政策綱領，政府至少每5年檢討一次，若有重大社福政策，中央政府得衡酌補助地方政府。

此次修法除明訂社會福利範圍外，各級政府應以現金給付、實物給付、租稅優惠、機會提供或其他方式保障民眾基本生活。中央政府對於重大社會福利政策，得衡酌地方政府人口分布、財政能力及其他情形，酌予補助。

三讀條文明定，國家應肯認多元文化，國民無分性別、性傾向、性別認同、年齡、能力、地域、族群、宗教信仰、政治理念、社經地位及其他條件，接受社會福利機會一律平等。

另外，中央政府應考量國家政策發展方向、經濟與社會結構變遷情況、社會福利需求及總體資源供給，訂定社會福利政策綱領，並至少每5年檢討一次。中央政府對於重大社會福利政策，得衡酌地方政府人口分布、財政能力及其他情形，酌予補助。

有關肯認多元文化，時代力量立委王琬諭主張，應納入消除一切形式歧視、容貌體態等條件，不過民進黨立委吳玉琴認為，容貌體態易受限於主觀認定，難有共同理解，建議修正社會救助法，本於專業強化福利提供。因相關條文朝野無法達成共識，今天院會進行表決，民進黨團具有人數優勢，透過表決封殺時力黨團的提案，最終社會福利基本法順利三讀通過。