民眾黨團指台8.3萬失聯移工 籲政府豁免失聯勞工補缺口

民眾黨團今天舉行記者會，指台灣高達8.3萬失聯移工，反映勞動剝削、工作環境不良困境，因勞動限制嚴格，只能選擇從事非法勞動，如何將這些移工「合法回流」回到就業市場，是政府必須面臨的課題。呼籲政府引進移工時，便點各產業所需，按比例分配身起員額，改善移工待遇，加速延攬外籍人才，以補充國內勞動缺口。

立委賴香伶指出，上周入出國及移民法修正草案剛完成審查，多數委員雖支持第74條之1，希望提高罰鍰嚇阻失聯移工持續增長，但對於如何加重仍有分歧，比如無戶籍國民與外國人處罰幅度一致是否公平？

賴香伶質疑，中、港、澳民眾如何處理？就業服務法已針對類似構成要件進行裁罰，是否有重複處罰的疑慮？政府不能只是修法加重罰則，就想假裝解決問題，而是要透過改革仲介制度、提高權益保障及簡化合法聘僱流程，並創造一個更公平、更有尊嚴的工作環境。

民眾黨團立法院總召邱臣遠表示，台灣面臨嚴重少子化及人口老化，2070年青壯人口可能砍半，減少800萬至930萬人，最容易產生缺工問題的有旅宿業、營造業及半導體業。

邱臣遠指出，營造業常「一個當兩個用」，長期缺工達13.4%，工作性質風險高，易讓缺工問題上升至勞安問題；半導體業2021至2022年間人力需求上升4成，半導體工程師近7成是新鮮人，缺工恐影響台灣「矽盾」，擴大補充外來勞力勢在必行。

民眾黨立委陳琬惠指出，台灣工作待遇對外籍移工具有一定吸引力，有些人不惜偷渡或以人蛇仲介的方式來台，不過即使薪資誘人，許多移工在現行制度下，被仲介費、服務費等各種名目層層剝削，不良雇主苛扣薪資也時有所聞，不少移工無力負荷，最後只能選擇逃逸。

陳琬惠建議，政府詳細規範移工薪資，建議直接與移工母國合作協調契約，採直接聘僱減少剝削可能，同時也要推動人口販運防制法，雙管齊下促使移工循正規管道來台。

陳琬惠指出，農委會曾表示，2020年有超過6000名失聯移工轉從事農業工作，政府應該根據行業不同特性進行調整評估，而非「一刀切」完全比照工業需求擬定僱工模式。呼籲政府應善用行政豁免概念，讓勞動力合法回流，並修法改善移工遭剝削的結構性問題，從根本解決移工困境，同時盤點各產業所需，按比例分配申請員額，進一步補充國內勞動力缺口，才能緩解台灣缺工的問題。