快訊

田馥甄登玉山「眼淚鼻水分不清」 曾格爾竟也來參一咖

從台灣吵到韓戰 大陸、南韓動真火？看習近平風向球

幹嘛那麼準時？日本鐵道「準點發車」的技術史

加熱菸被禁仍在賣 藍委質疑取締不力、修法留漏洞

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委林為洲和董氏基金會菸害防制中心主任林清麗、家長團體今（5）舉行記者會，質疑新法上路只要沒有經過健康風險評估都是違法，不能販賣、廣告，但實體店面依舊販售加熱菸，是衛福部取締不力？記者屈彥辰／攝影
國民黨立委林為洲和董氏基金會菸害防制中心主任林清麗、家長團體今（5）舉行記者會，質疑新法上路只要沒有經過健康風險評估都是違法，不能販賣、廣告，但實體店面依舊販售加熱菸，是衛福部取締不力？記者屈彥辰／攝影

《菸害防制法》新法3月22日上路，全面禁止電子煙，加熱菸等須申請健康風險評估。國民黨立委林為洲和董氏基金會菸害防制中心主任林清麗、家長團體今（5）舉行記者會，林為洲質疑，新法上路後只要沒有經過健康風險評估都是違法，不能販賣、廣告，但實體店面依舊販售加熱菸，衛福部取締不力，而法規只提4種口味被禁，將來有新口味還要再公告，是不是預留漏洞？

林為洲說，現行法規明文規定，只要沒有經過健康風險評估都是違法，不能販賣、廣告，現在只是意思意思取締幾個較大的網路平台，其他的代購、平行輸入等較小的平台都不管，他要求衛福部趕快醒來。

林為洲提到禁止加味菸的問題，表示當時修法希望禁止所有加味菸，法律條文應寫清楚，但國健署不肯，堅持用負面表列，「禁止花香、果香、巧克力、薄荷」等4種口味，將來有新的加味菸上市要再公告一次，懷疑是不是預留漏洞。另外（禁止）加味菸的預告期已滿，為何還不禁止？

林為洲指出，開放萊豬要做本土風險評估，請問加熱菸有含致癌成分，不需要本土風險評估嗎？人種的基因體質都跟外國不同，必須要做本土風險評估。健康風險評估辦法已經出來，也已進立法院備查，但也可以進委員會審查，希望立院衛環委員會審查，國民黨會提出要求審查，民進黨不要擋。

林清麗呼籲，由170個團體組成的「台灣拒菸聯盟」公開請求衛環委員會吳玉琴、邱泰源兩位召委，將已經公告的「加熱菸上市評估辦法」備查案排入審查，才有機會為守護台灣年輕人的健康進行亡羊補牢。世界衛生組織（WHO）不斷強調「菸草公司的主要目的就是開擴年輕的新市場；而新型菸品-電子煙與加熱菸就是菸草公司的捷徑」。電子菸在台灣已全面禁止，但加熱菸卻是以「通過健康風險評估」的誤導方式進行開放。

林清麗說，業者向政府申報的菸品風味添加物超過1200種，最常被添加的前10種味道依序為：香草味、花果味、甜味、薄荷味、杏仁味、焦糖味、奶油味、櫻桃味、肉桂味、玫瑰香，政府卻只公告禁止「花香、果香、巧克力及薄荷」等4種口味，顯然是「禁四漏千」。她認為，應改成「菸品禁止使用花香、果香、巧克力、薄荷，以及其他天然或人工調製口味之添加物」，即可解決。

林為洲 巧克力 廣告

延伸閱讀

黃國昌控炒地皮短期海賺1.2億 林為洲：指控非事實

拚總統！郭台銘下鄉竹北座談 新竹2藍委都看好這組合

再生醫療雙法將協商 林為洲：衛福部應說清楚對全民助益

為「死人骨頭」薛瑞元舌戰藍委 林為洲問：我是「死人」還是「骨頭」

相關新聞

總統與巴拉圭總統當選人潘尼亞通話 盼持續深化邦誼

總統蔡英文今天上午與巴拉圭總統當選人潘尼亞進行20分鐘電話會談，祝賀潘尼亞當選，並盼進一步拓展及深化既有台巴友好邦誼。潘...

麥考爾稱馬訪中討論「魁儡人選」 蕭旭岑要求正式道歉

馬英九基金會執行長蕭旭岑今聲明表示，美國眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）接受「日經亞洲評論」（...

立院三讀社會福利基本法 重大社福政策中央得補助地方

立法院會今天三讀通過社會福利基本法部分條文，三讀條文明定，社會福利包括社會保險、社會救助、社會津貼、福利服務、醫療保健、...

民眾黨團指台8.3萬失聯移工 籲政府豁免失聯勞工補缺口

民眾黨團今天舉行記者會，指台灣高達8.3萬失聯移工，反映勞動剝削、工作環境不良困境，因勞動限制嚴格，只能選擇從事非法勞動...

涉接受安排喝花酒 監察院彈劾竹縣消保官與3官員

監察院今天透過新聞稿表示，新竹縣政府前消費者保護官羅鈞盛與時任新竹縣政府等3官員，為協助推進黃姓建商的建案進度，接受建商...

加熱菸被禁仍在賣 藍委質疑取締不力、修法留漏洞

《菸害防制法》新法3月22日上路，全面禁止電子煙，加熱菸等須申請健康風險評估。國民黨立委林為洲和董氏基金會菸害防制中心主...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦