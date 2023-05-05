加熱菸被禁仍在賣 藍委質疑取締不力、修法留漏洞

《菸害防制法》新法3月22日上路，全面禁止電子煙，加熱菸等須申請健康風險評估。國民黨立委林為洲和董氏基金會菸害防制中心主任林清麗、家長團體今（5）舉行記者會，林為洲質疑，新法上路後只要沒有經過健康風險評估都是違法，不能販賣、廣告，但實體店面依舊販售加熱菸，衛福部取締不力，而法規只提4種口味被禁，將來有新口味還要再公告，是不是預留漏洞？

林為洲說，現行法規明文規定，只要沒有經過健康風險評估都是違法，不能販賣、廣告，現在只是意思意思取締幾個較大的網路平台，其他的代購、平行輸入等較小的平台都不管，他要求衛福部趕快醒來。

林為洲提到禁止加味菸的問題，表示當時修法希望禁止所有加味菸，法律條文應寫清楚，但國健署不肯，堅持用負面表列，「禁止花香、果香、巧克力、薄荷」等4種口味，將來有新的加味菸上市要再公告一次，懷疑是不是預留漏洞。另外（禁止）加味菸的預告期已滿，為何還不禁止？

林為洲指出，開放萊豬要做本土風險評估，請問加熱菸有含致癌成分，不需要本土風險評估嗎？人種的基因體質都跟外國不同，必須要做本土風險評估。健康風險評估辦法已經出來，也已進立法院備查，但也可以進委員會審查，希望立院衛環委員會審查，國民黨會提出要求審查，民進黨不要擋。

林清麗呼籲，由170個團體組成的「台灣拒菸聯盟」公開請求衛環委員會吳玉琴、邱泰源兩位召委，將已經公告的「加熱菸上市評估辦法」備查案排入審查，才有機會為守護台灣年輕人的健康進行亡羊補牢。世界衛生組織（WHO）不斷強調「菸草公司的主要目的就是開擴年輕的新市場；而新型菸品-電子煙與加熱菸就是菸草公司的捷徑」。電子菸在台灣已全面禁止，但加熱菸卻是以「通過健康風險評估」的誤導方式進行開放。

林清麗說，業者向政府申報的菸品風味添加物超過1200種，最常被添加的前10種味道依序為：香草味、花果味、甜味、薄荷味、杏仁味、焦糖味、奶油味、櫻桃味、肉桂味、玫瑰香，政府卻只公告禁止「花香、果香、巧克力及薄荷」等4種口味，顯然是「禁四漏千」。她認為，應改成「菸品禁止使用花香、果香、巧克力、薄荷，以及其他天然或人工調製口味之添加物」，即可解決。