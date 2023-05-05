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台南貪官陳凱凌涉多罪嫌 監察院立案調查

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
台南市政府經發局前局長陳凱凌涉多罪嫌，監察院立案調查。本報系資料照
台南市政府經發局前局長陳凱凌涉多罪嫌，監察院立案調查。本報系資料照

監察委員蔡崇義、林國明、王麗珍今天表示，台南市政府經發局前局長陳凱凌，涉及利用職務上機會詐取財物、公務員詐欺得利、財產來源不明、偽造文書、洗錢等罪嫌，遭檢方起訴在案，事涉高階公務員違法失職，已申請自動調查。

陳凱凌被指控涉貪，台南地檢署20日起訴，犯罪事實中，主要是他打著經發局長名號，向廠商誆稱可以安排投標工程，也向台中工程業者「借錢」，並要求業者性招待，業者發現自己目標工程落空，才得知被騙；另外，陳凱凌的貪汙案是否涉入光電利益？南檢正另案偵辦中。

3位監委表示，陳凱凌任職台南市政府經濟發展局局長職務期間，是否利用其職務上對該局所轄業務具有裁量、決策權限之機會，並藉其身為機關首長之身分，以不法方式使第三人提供不正利益？除現已起訴案件外，是否尚有其他違法失職事項？主管機關對所屬高階公務員是否有督導不周之處？對於防弊監督機制有何策進作為？都有詳加調查瞭解必要。

陳凱凌 台南 公務員

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