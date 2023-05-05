影／時力：蔡政府社宅跳票 籲政府即刻搶救居住正義

蔡英文政府2016年上任時宣布的「居住正義三支箭」，其中最關鍵的就是，要在8年內蓋成20萬戶社會住宅，但是社宅政見確定跳票。時代力量黨團在今天由立委王婉諭、邱顯智、陳椒華一同舉行「蔡英文執政7年 社宅跳票 租屋地獄 炒房天堂」記者會，邱顯智指出，今年立法院修正通過《租賃專法》，但只針對大型租賃業者，獨漏了租屋黑市最大宗的小房東，只管包租代管和仲介業租賃，而佔100萬戶最大量體的民間小房東，與房客的權利義務關係都沒有管，政府連多少人租屋都無法掌握，也不敢稽查。

時代力量黨團批評政府政策都只做半套，要求預售屋即起禁轉售、優先盤點公有地，社宅加速興建，即刻搶救居住正義，並儘速檢討房屋持有稅，以及獎勵豪合法申報，嚴懲逃稅房東，才能讓年輕世代看的到未來。 立委邱顯智指出，今年立法院終於修正通過《租賃專法》，但只針對大型租賃業者，獨獨漏了租屋黑市最大宗的小房東，只管包租代管和仲介業租賃，而佔100萬戶最大量體的民間小房東，與房客的權利義務關係都沒有管，政府連到底有多少人租屋都無法掌握，也不敢稽查。記者林俊良／攝影