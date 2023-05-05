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賴九千億推淨零 藍批自相矛盾：燃煤發電比例逐年提高

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
副總統賴清德昨表示，政府預計在2030年前投入九千億元預算，與企業界共同努力淨零轉型。國民黨今批評賴清德是自相矛盾。圖／取自國民黨臉書
副總統賴清德昨表示，政府預計在2030年前投入九千億元預算，與企業界共同努力淨零轉型。國民黨今批評賴清德是自相矛盾。圖／取自國民黨臉書

副總統賴清德昨表示，政府預計在2030年前投入九千億元預算，與企業界共同努力淨零轉型。國民黨今在臉書發文表示，賴清德要企業達到淨零碳排，但蔡政府的能源政策讓我國火力發電高達近8成，燃煤發電比例逐年提高，根本是自相矛盾，如何讓民間企業信服？

國民黨表示，民進黨政府狂燒火力發電，卻要企業淨零排放，賴清德要大撒9000億元預算幫助企業的說法顯然是畫大餅，更是矛盾，「怎麼不先檢討民進黨的能源政策？」，還是賴清德心目中，只有民進黨的煤才是乾淨的煤？

國民黨指出，若能少一點火力發電，才有可能減少空汙、減少碳排，但現每年的燃煤量逐步攀升，蔡政府在能源政策上沒有帶頭做起。

國民黨也表示，國際能源署曾指出「2050要達淨零排放目標、核能發電量要倍增」、工商團體也直言「非核不切實際、難度很高」，而目前我國綠能發電比例仍不足，民進黨冒進廢核的政策，勢必將增加燃煤發電，使空汙、環境危害更加嚴重。

國民黨強調，國民黨主張穩健的綠能成長政策，在綠能尚未能成為我國發電主力前，不應輕易廢核，能源問題就是國安問題，呼籲民進黨正視能源政策錯誤，不要只會口號治國、大撒幣。

國民黨 民進黨 賴清德

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