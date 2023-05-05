影／8萬失聯移工？民眾黨：政策檢討到哪了！

民眾黨立法院黨團立委賴香伶、邱臣遠及陳琬惠今天召開「8萬失聯移工，政策檢討到哪了？」記者會，提出台灣有高達8.3萬名失聯移工，只能選擇從事非法勞動，內政部長林右昌一個月前喊出正在檢討政策中，但仍不見新進度和因應規劃，呼籲政府應善用行政豁免概念，讓勞動力合法回流，並修法改善移工遭剝削的結構性問題。

立委賴香伶表示，「入出國及移民法」修正草案剛完成審查，多數委員雖支持提高罰鍰嚇阻失聯移工持續增長，但即使透過強力檢舉，甚至透過賞金獵人檢舉，效果都不盡理想。立委邱臣遠指出，台灣面臨嚴重少子化及人口老化，2070年青壯人口可能砍半，減少800萬至930萬人，擴大補充外來勞力勢在必行。立委陳琬惠指出，台灣工作待遇對外籍移工具吸引力，有些人不惜偷渡來台，許多移工在現行制度下，被仲介費、服務費等各種名目層層剝削，最後只能選擇逃逸。建議政府詳細規範移工薪資，建議直接與移工母國合作協調契約，減少剝削，同時推動《人口販運防制法》，雙管齊下促使移工循正規管道來台。