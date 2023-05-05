批合庫AMC成家族禁臠 藍委監院告發財長、合庫董座瀆職

國民黨立委王鴻薇日前質疑民進黨籍高雄市前議長蔡見興，上任合庫AMC董事長後放款有問題且任用親信，致蔡見興請辭獲准。今國民黨立法院黨團再批評蔡政府，放任合庫AMC成特定家族、人士禁臠，並到監察院告發財政部長莊翠雲、財政部前部長蘇建榮及合庫董事長雷仲達瀆職。

王鴻薇表示，財政部及身為母公司的合庫金，放任蔡見興引進兒子、姪子、事業夥伴女兒、樁腳小孩甚至朋友、小三等，到合庫AMC擔任主管和員工，且基層員工等多次向合庫及財政部金管會等陳情檢舉，卻都沒下文。

王鴻薇指出，主管單位都沒有動作，讓蔡見興越來越膽大妄為，因此黨團今告發莊翠雲及雷仲達涉嫌瀆職，要端正公股事業管理，公股事業絕不能成為特定政黨、家族及政治人物的禁臠。

國民黨立院黨團書記長謝衣鳯也表示，根據「公職人員利益衝突迴避法」，公職人員知有利益衝突，應回報遴聘或指派機關，違反最高兩百萬罰鍰，質疑蔡見興狀況沒通知合庫及財政部、也有違反利益衝突問題。

國民黨立院黨團總召曾銘宗並指出，蔡見興胡作非為，把公股事業當家族事業，且這不是個案，是蔡政府執政底下酬庸、貪腐情況的具體作為，要求監察院介入調查，且他也要問，為何財政部長期「縱容合庫AMC亂搞？」

曾銘宗表示，蔡見興是2018年3月被任命董事長，當時行政院長就是賴清德，由賴清德核定，但蔡見興根本沒財經背景，為何可核定重要職位，是不是派系分贓？「分贓到高雄幫嗎？」賴清德也必須給社會交代。