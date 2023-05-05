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「館長」邀約上凱道遊行 黃國昌秒答應：我們凱道見
網紅「館長」陳之漢去年跟時代力量前立委黃國昌開直播，爆料民進黨立委陳明文曾致電邀請他一起罵政府，更稱自己受害的槍擊案，與陳明文、民進黨脫不了關係，預告今年將上凱道舉辦黑道政府遊行。黃國昌今天在臉書表示，深夜看到館長傳訊，決定要辦凱道遊行，他也立刻答應「好！」具體內容待與館長討論後再向大家報告。
陳之漢昨天深夜在臉書表示，「司法正義、居住正義遊行準備中！同胞們我們凱道見！」引發各界關注。
黃國昌與陳之漢時常同框討論政治議題，兩人更曾經號召上凱道、反紅媒遊行。兩人去年直播時就曾因槍擊案、黑道等事件，揚言今年要上凱道遊行，表達對政府的不滿。
2024大選將至，傳出民眾黨、時代力量都有意邀請黃國昌加入不分區名單，黃國昌動態備受關注。黃國昌今天在臉書表示，館長深夜傳訊息給他，決定要辦上凱道遊行，想找他討論，他的答案很簡單，一個字：好，正確的事相挺到底，凱道見。
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