立法院今擬三讀社會福利基本法 政府至少5年檢討一次

民進黨團預計在今天立法院會中提出變更議程，將社會福利基本法草案列為討論事項第一案。根據委員會初審通過條文，政府應考量社會結構變遷，訂定社福政策綱領，至少每5年檢討一次，若有重大社福政策，中央政府得衡酌補助地方政府。不過，有關肯認多元文化、社會救援、福利服務以家庭為中心、民間參與政策機制等條文，因朝野協商沒有共識，將在院會進行表決。

立法院社會福利及衛生環境委員委員會日前初審通過社會福利基本法草案，條文明定社會福利是指社會保險、社會救助、社會津貼、福利服務、醫療保健、國民就業及社會住宅福利事項。

此修正案今天預計立法院會三讀通過，未來中央政府應考量國家政策發展方向、經濟與社會結構變遷情況、社會福利需求及總體資源供給，訂定社會福利政策綱領，並至少每5年檢討一次。

此外，各級政府應以現金給付、實物給付、租稅優惠、機會提供或其他方式保障民眾基本生活。中央政府對於重大社會福利政策，得衡酌地方政府人口分布、財政能力及其他情形，酌予補助。

委員會初審時，大部分條文朝野都達成共識，唯獨有關肯認多元文化、社會救援、福利服務以家庭為中心、民間參與政策機制等條文，朝野未達成共識。經過立法院長游錫堃召集朝野協商後，仍無法達成共識，將交由今天院會表決。