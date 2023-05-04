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陳水扁保外就醫 矯正署核定第34次展延

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
法務部矯正署核定陳水扁第34次保外就醫。本報資料照片
法務部矯正署核定陳水扁第34次保外就醫。本報資料照片

前總統陳水扁2日為兒子赴總統府送請願書，遭外界砲轟違反規定，質疑其保外就醫必要性，然法務部矯正署今晚發布消息，核定陳水扁第34次展延。

矯正署表示，臺中監獄參酌醫囑及醫院診斷書，4月20日陳報陳水扁保外醫治第34次展延案，經本署核定，展延期間從5月5日起算至8月4日。矯正署強調展延作業是依受刑人保外醫治審核基準及管理辦法所做的例行審查作業。

矯正署進一步表示，有關陳水扁5月2日至總統府等機關請願行為，涉及受刑人保外醫治期間管理事項，今天已指示臺中監獄蒐集相關事證，依受刑人保外醫治審核基準及管理辦法檢視妥適性。臺中監獄除已著手蒐集資料及檢視外，今天也先以電話聯繫方式 告誡陳水扁應注意保外醫治期間言行及近日派員增加訪視次數，促其注意。

另外，臺中監獄為完整了解陳水扁保外醫治期間病況發展，未來不排除要求陳至其他醫療機構進行檢查，以補充後續保外醫治展延陳報作業審查資料，以昭公信。

陳水扁 監獄 受刑人

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