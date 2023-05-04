徐巧芯爆黨內定徵召侯友宜？ 郭台銘：保生大帝比較重要
鴻海集團創辦人郭台銘偕妻曾馨瑩今晚7時7分，趕赴台中市北區元保宮，參加由廟方舉辦的保生大帝遶境平安福宴，由於距原訂時間遲到近1小時，郭台銘在參拜後，立即赴宴，僅對媒體詢問「台北市議員徐巧芯爆料國民內定徵召新北市長侯友宜？」一事回應「保生大帝比較重要」。
郭台銘原計今晚6時30分到元保宮，7時30分到北屯區東光夜市，因受上一個行程延遲，他在今晚7時7分抵達元保宮，受到民眾、郭粉夾道熱情歡迎，「總統」、「凍蒜」聲不斷，被簇擁進廟參拜。
媒體待郭台銘參拜後，圍在他身旁詢問很多問題，郭僅針對詢問「台北市議員徐巧芯爆料國民內定徵召新北市長侯友宜？」握著媒體的手回應「保生大帝比較重要」，隨後在7時20分進入待參拜後抵達福宴會場，廟方宣布，原計6時30分開宴，延到7時20分開宴。
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