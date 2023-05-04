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接見日本議員 賴清德感謝岸田文雄強調台海穩定重要性

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
副總統賴清德今天接見日本前參議院議長山東昭子（SANTO Akiko）率領的國會訪問團。圖／總統府提供
副總統賴清德今天接見日本前參議院議長山東昭子（SANTO Akiko）率領的國會訪問團。圖／總統府提供

副總統賴清德今天接見日本前參議院議長山東昭子（SANTO Akiko）率領的國會訪問團，他表示，日本首相岸田文雄近期在印度發表演說，強調維持印度、太平洋自由開放，穩定印太地區和平與安全。另上個月在日本舉行的七大工業國（G7）外長會議，岸田也特別強調台海穩定的重要性，他要表達感謝之意。

賴清德說，山東在3年疫情後邊境開放之際、台海情勢升溫的此時，率領日本女性跨黨派參、眾議員來到台灣訪問，顯得格外有意義。山東曾多次來台參加國慶慶典及出席我駐日代表處的國慶酒會，尤其她在議長任內，協助促成日本參議院通過支持台灣參與「世界衛生組織（WHO）」決議文，顯示對台灣堅定的情誼，他要感謝山東對台灣的支持。

賴清德認為，台日兩國情誼深厚，除有歷史淵源外，兩國遭逢天災地變時，彼此之間互相支持及關心，這種患難見真情的情誼，非常可貴。在疫情期間，台日兩國互相幫忙，日本支援台灣400多萬劑疫苗，台灣也協助日本包括口罩等防疫物資，這分珍貴的情誼，也反映在台日兩國人民的往來。

賴清德指出，立法院於2021年成立第10屆「台日交流聯誼會」，由立法院長游錫堃擔任會長，各黨派推派代表擔任副會長，共有95位跨黨派委員參加，顯見台灣立法委員與日本的情誼不分黨派。

賴清德說，期待台灣與日本在經濟貿易、區域安全及人民交流等方面能持續加強合作，他也歡迎訪團議員有機會到台灣各地走走，了解不同的文化，品嚐美食，相信會對台灣有更深入的了解。

隨後，山東昭子致詞時表示，311東日本大地震發生後，台南市的姊妹市櫪木縣日光市受到影響，觀光客大幅減少，賴清德當時擔任台南市長，率領300多人到日光旅遊，加油打氣，這件事在日本也相當有名。賴曾擔任台南市長及行政院長，承擔許多重責大任，祝福未來持續朝向宏偉的目標邁進。

副總統賴清德今天接見日本前參議院議長山東昭子（SANTO Akiko）率領的國會訪問團。圖／總統府提供
副總統賴清德今天接見日本前參議院議長山東昭子（SANTO Akiko）率領的國會訪問團。圖／總統府提供

日本 賴清德 岸田文雄

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