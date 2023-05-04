蔡總統接見日本前參議院議長 感謝支持台灣國際參與

蔡英文總統今天下午接見日本前參議院議長山東昭子（SANTO Akiko） 訪問團，她感謝日本支持台灣的國際參與，並多次在國際場合強調台海和平穩定的重要性。她期盼，台灣與日本等民主夥伴持續深化合作，共同維護印太區域的和平穩定。山東昭子表示，日本致力回歸世界和平的原點，必須先致力維護亞洲地區的和平。

蔡總統表示，山東是「日華議員懇談會」的顧問，也是長期支持台灣的老朋友。2021年，山東擔任議長時，曾經協助促成日本參議院全體一致通過決議文，支持台灣參與「世界衛生組織（WHO）」。對於這樣堅定的支持，她要代表所有台灣人民，表達誠摯的感謝。

蔡總統表示，山東是日本史上當選次數最多的參議員，也是日本史上第二位女性參議院議長，今天率領跨黨派的女性國會議員來到台灣訪問，格外具有意義。

蔡總統指出，台灣也積極推動女性參政，目前立法院女性立委比例已經達到4成。今天的貴賓都是優秀的女性國會議員，希望台灣和日本能夠積極交流，共同落實性別平權、女性參政等重要議題。

蔡總統指出，台灣和日本在區域安全合作上也是彼此的重要夥伴。她要感謝日本政府在不同的國際場合，多次強調維持台海和平穩定的重要性。台灣將從明年開始，恢復一年期的義務役，來持續強化自我防衛能力。

蔡總統表示，台灣和日本在經貿方面也有緊密合作關係。日本是台灣第3大貿易夥伴，去年台日雙邊貿易總額達到882億美元，創下歷史新高。目前，台積電和Sony在日本熊本合作設廠。相信這個計畫有助於促進台日雙方更多的科技合作，並且共同打造更安全且具有韌性的供應鏈。

蔡總統說，從這個月開始，台灣的疫情等級降階。藉這個機會，她要再次感謝日本，在疫情嚴峻的時候捐贈台灣疫苗，台灣也捐贈日本口罩，雙方相互扶持，共同度過疫情的挑戰。

蔡總統也提到，現在很多台灣民眾都把日本當做出國旅遊的首選。走在台灣街頭，已經可以看到許多日本朋友。台灣人都到日本看櫻花，現在5月正好是台灣桐花季，也歡迎日本朋友來台灣看油桐花。

隨後山東致詞時表示，她很榮幸偕同3位女性國會議員訪台並晉見總統。記得蔡總統曾以總統候選人身分造訪日本，那是她首次與蔡總統會面，當時日本國會議員同僚們也都為蔡總統加油。

山東說，身為台灣第一位女性總統，相信曾遇到許多辛苦的事情，但蔡總統都能傾聽民意並克服諸多困難，是女性政治人物的典範。在國際局勢艱困的當下，台灣積極推動外交，也獲得世界許多自由民主國家的共鳴。

山東指出，對於俄羅斯侵略烏克蘭，以及北韓採取一連串窮兵黷武的行為，各國對於蔑視人權且控制言論的獨裁體制國家，都給予嚴厲的譴責與制裁。日本致力回歸世界和平的原點，必須先致力維護亞洲地區的和平。她強調，日本將大力支持台灣參與相關的國際組織，希望台灣能夠發揮積極良善的正面力量，為世界做出貢獻。