宴請日本自民黨青年局議員 賴清德：日本政治的希望

副總統賴清德今天中午宴請日本自民黨青年局長、眾議員鈴木憲和訪團。他表示，台日關係友好深厚，在天然災害發生時互相幫助，兩國人民互訪及經貿交流也相當密切。他期盼，未來無論是在經濟，或是維護印太地區和平方面，台日都能一起合作，持續增進雙方關係，他也稱讚自民黨青年局的議員代表著日本政治的希望。

賴清德感謝日本政府在台灣疫情嚴峻之際，捐贈400多萬劑疫苗，協助台灣克服疫情的難關。除此之外，兩國人民的感情也非常好，在疫情之前，台日旅遊互訪人數超過700萬人次；也互為彼此的第三大貿易夥伴，去年雙邊貿易總額已達880多億美元，創下歷史新高。此外，台積電在日本熊本縣投資設廠，勢必會進一步帶動台灣與日本的產業合作，許多面向都足以印證台日關係深厚，且情誼持續增進。

賴清德說，自民黨青年局的議員都是年輕政治家，也代表著日本政治的希望。他期盼，台灣與日本的關係能持續增進，不管是在經濟，或是共同維護印太地區的和平方面，都能一起合作。

隨後鈴木致詞時表示，去年在疫情嚴峻情況下，青年局組團訪問台灣，在與賴清德會談前，因部分成員染疫，半數無法出席會談。不過賴清德仍依照原來的安排進行會見，對此他要表示感謝。

鈴木提到，安倍晉三去年不幸遇刺，令人相當難過。當時賴清德赴日參加安倍家祭，他要代表日本人表達謝意。他們也將繼承安倍的遺志，進一步為提升台日關係做出努力。賴清德對台日友好關係發揮非常重要的影響，希望未來世世代代都能繼承台日間的友好關係。