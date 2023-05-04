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外籍移工宰殺動物 藍營批綠指羌為犬搞詐騙

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
動保處在現場採集動物骨頭。圖／新北市動保處提供
動保處在現場採集動物骨頭。圖／新北市動保處提供

新北市民進黨籍議員今上午以「動物悲歌！新北竟傳出外籍移工宰殺貓狗當加菜」為題發出新聞稿表示新北市長侯友宜無心市政。下午藍營議員則反批綠營指羌為犬，民進黨再度政治詐騙。

新北市民進黨籍議員張錦豪、戴瑋姍、林秉宥、蘇錦雄今上午發出「動物悲歌！新北竟傳出外籍移工宰殺貓狗當加菜。市長無心市政！動物保護誰來顧？」新聞稿，指出新北汐止竟然傳出有外籍移工宰殺貓狗食用的消息。

新北市長侯友宜28日向國際分享市府與獸醫師們合作照顧毛小孩經驗，信誓旦旦打造新北市成為毛小孩也宜居的大城市。但在此時新北境內還有人在宰殺貓狗，批評侯友宜忙著拼選舉，新北貓狗只好自求多福。

新北市藍營議員廖先翔、江怡臻、王威元、黃心華、呂家愷則召開「指羌為犬？民進黨政治詐騙再一樁」記者會表示民進黨早就知道動物為山羌而非貓狗，批評綠營再度政治詐騙。

藍營議員批評民進黨惡意抹黑侯友宜，書記長廖先翔說，事發在汐止，新北動保處接到通報很快地處理也在週邊仔細蒐證，從調查局初步鑑定報告可知為山羌，民進黨議員仍召開記者會放假消息，儼然成為賴衛兵，不信新北市府，也應相信蔡英文的法務部調查局。

副書記長江怡臻說，2024大選民眾飽受綠營詐騙之苦，包括侯友宜越洋致電警局長被抹黑說演戲、號稱台灣經濟20年來最好卻成長率負3.02%、台灣記者自主採訪被誣指放生；財務長王威元議員說，新北議場內的拉扯，自己被污衊為流氓、動手打人，這就是民進黨一貫的製造假訊息手法，呼籲賴清德約束黨籍議員。

呂家愷議員說，從指羌為犬可以看出，民進黨上下充滿「道德瑕疵」，即使第一時間已經知道真相，仍然持續抹黑鬥爭，這是標準的「品格問題」。黃心華議員說，雙北關係緊密，侯友宜協調黨內立委初選人選減少未來政治紛擾是為所當為，柯建銘當年自己承認是喬王，因此民進黨的年輕後輩只需要反求諸己，可以直接去請教黨內的大老柯建銘，不需要抹黑誣指侯友宜。

動保處則說，此案在接獲檢舉當天，立即會同警方積極偵辦，毫無拖延，且目前經調查局鑑定，確認是山羌，尚未發現宰殺貓狗等情形，其實議員們昨天也知道調查局鑑定結果是山羌，不知道為何仍開記者會指責有貓狗被宰殺？動保處感謝愛狗人士及民代的關心及熱心，但也呼籲勿任意揣測、甚至渲染，否則無助於釐清案情，甚至造成干擾，更嚴重打擊基層動保人員、警方的工作士氣。

新北藍營議員批評綠營指羌為犬搞政治詐騙。記者李定宇／攝影
新北藍營議員批評綠營指羌為犬搞政治詐騙。記者李定宇／攝影
民眾拍攝外籍移工宰殺動物畫面。圖／民進黨新北市議會黨團提供
民眾拍攝外籍移工宰殺動物畫面。圖／民進黨新北市議會黨團提供

民進黨 侯友宜 移工 國民黨

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