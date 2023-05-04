日本自民黨青年局訪台 游錫堃拋蘇澳直航琉球與那國島

立法院長游錫堃今天接見來訪的日本自民黨青年局長鈴木憲和眾議員一行，游錫堃致詞時拋出從蘇澳直航日本琉球與那國島的構想，預計六月率團登島觀光，促進兩國的觀光旅遊。

游錫堃表示，日本是台灣人最想旅遊的國家，他個人就已訪問日本23次，同時提出從他的家鄉蘇澳距離日本最西端與那國島僅1百多公里，這種地理關係足見兩國唇齒相依的情感，見證台灣有事就是日本有事，也共享自由民主的價值。