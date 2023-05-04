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日本自民黨青年局訪台 游錫堃拋蘇澳直航琉球與那國島

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
立法院長游錫堃（右）今天接見來訪的日本自民黨青年局長鈴木憲和（左）眾議員一行，並拋出蘇澳直航琉球與那國島的構想。記者潘俊宏／攝影
立法院長游錫堃（右）今天接見來訪的日本自民黨青年局長鈴木憲和（左）眾議員一行，並拋出蘇澳直航琉球與那國島的構想。記者潘俊宏／攝影

立法院長游錫堃今天接見來訪的日本自民黨青年局長鈴木憲和眾議員一行，游錫堃致詞時拋出從蘇澳直航日本琉球與那國島的構想，預計六月率團登島觀光，促進兩國的觀光旅遊。

游錫堃表示，日本是台灣人最想旅遊的國家，他個人就已訪問日本23次，同時提出從他的家鄉蘇澳距離日本最西端與那國島僅1百多公里，這種地理關係足見兩國唇齒相依的情感，見證台灣有事就是日本有事，也共享自由民主的價值。

游錫堃進一步說，所以有從蘇澳直航日本琉球與那國島的構想，因為每年從日本來台的旅客超過2百萬觀光客，若有1%的觀光客願意多花1天的時間從蘇澳坐船登島觀光，不僅促進與那國島的觀光，也使台灣旅遊業受惠，這樣也深化台日兩國關係，台灣一位企業家曾說願意幫忙負擔與那國島的醫療，希望國人有機會登島感受其林業風光，預計今年六月會先率團登島訪問。

立法院長游錫堃（前排中）今天接見來訪的日本自民黨青年局長鈴木憲和（前排右三）眾議員一行，並在議場前合影。記者潘俊宏／攝影
立法院長游錫堃（前排中）今天接見來訪的日本自民黨青年局長鈴木憲和（前排右三）眾議員一行，並在議場前合影。記者潘俊宏／攝影
立法院長游錫堃（前排中）今天接見來訪的日本自民黨青年局長鈴木憲和（前排右三）眾議員一行，並在議場前合影。記者潘俊宏／攝影
立法院長游錫堃（前排中）今天接見來訪的日本自民黨青年局長鈴木憲和（前排右三）眾議員一行，並在議場前合影。記者潘俊宏／攝影

日本 蘇澳 游錫堃 琉球

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