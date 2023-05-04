國民黨批綠真炒房假打房 籲所得稅租金扣除額應調漲

國民黨今天舉行「選贏真炒房，選輸假打房？租金扣除額，綠委專用？」記者會，國民黨立委林思銘批評，禁紅單、預售屋轉售不溯既往，是給投機者開後門；國民黨智庫產業暨新創研究中心召集人簡榮宗主張調高所得稅租金扣除額，「畢竟不是每個人都可以像王定宇一樣用8000元租房」。

林思銘說，新竹縣市房價漲幅全國最大，部分是被炒作，政府卻放任不管。他指出，有一個578戶的大型建案，取得建照後6天內就宣布完銷，甚至沒有公開銷售。他質疑，房屋應公開銷售，蔡政府怎可以放任少數人炒高房價？

林思銘也指出，民進黨去年選舉大敗後，希望透過打房喚回支持。但蔡政府的「平均地權條例」和預告中的子法，處處有玄機，包括禁紅單、預售屋轉售不溯既往，等於給投機者開了後門；檢舉獎金制度要求「實名制」，還要自己提供「足供研判違規行為之具體事證資料」，等於是要檢舉人自己竟然來當檢察官，事證有偏差還要移送檢調，誰還願意冒著得罪業者、移送檢調的風險去檢舉？

簡榮宗表示，內政部長林右昌說「從去年到現在，六都只有高雄房價漲」，但根據房市公司所做房價指數，2023年第一季六都房價與去年同期相比，全部上漲；即使是與上一季（2022年第四季）相比，新北、桃園、台中與台南也是上漲。另根據民間公司統計實價登錄，臺灣有十五區創房價新高，包括新竹香山、桃園蘆竹、台中東區等。他質疑林右昌，「六都只有高雄漲」的數據到底怎麼來的，憑什麼說打炒房有效？

簡榮宗更指出，「不是每個人都跟王定宇一樣能用8000元租房」，當前租金扣除額僅十二萬元實在過低，導致房客欠缺申報誘因。如果租金扣除額提高，將可鼓勵房客申報，政府也才能知道房子不是屋主自住。簡榮宗強調，若無法區分出租與自住，打炒房就永遠無法成功。

革實院副院長何志勇批評，林右昌現在說要「打炒房」，但他在基隆市長任內，放任「基隆捷運」話題來炒作基隆房市，基隆房價翻漲，基隆捷運進度卻還停在原點；甚至在林右昌卸任後，中央還增加基隆捷運的分攤款，承諾一再跳票。