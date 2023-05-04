蔡總統接見 日本眾議員：絕不容許用武力片面改變現狀

蔡英文總統今天接見日本自民黨青年局長、眾議員鈴木憲和訪問團，她表示，「台日友好」是從各領域的交流打下堅實的基礎，她期待台日雙方繼續攜手合作，創造更多友好的成果。鈴木則表示，絕對不容許用武力片面改變現狀，台日必須合作，向國際社會發出訊息。

蔡總統指出，台日友好是從各領域的交流打下堅實基礎。例如在疫情期間，日本捐贈疫苗給台灣，台灣也向日本提供口罩等支援，充分展現出台日互助的珍貴友誼。除了防疫，台灣和日本也都面對自然災害的挑戰，例如地震和極端氣候。從2019年，日本加入了台美「全球合作暨訓練架構（GCTF）」，台日雙方有更多機會分享防災經驗。台日互相學習，讓災害防救體系更加完善，也提升雙方社會的韌性。

蔡總統表示，台灣和日本也是彼此重要的經貿夥伴，她要請訪團成員們支持台灣加入國際組織，讓台日雙方一起努力，為全球的安全、自由以及繁榮，做出更多的貢獻。她也感謝訪團來訪，以行動支持台灣，「未來，我們繼續攜手合作，創造更多台日友好的成果。」

鈴木致詞時表示，俄烏戰爭有長期化的趨勢，國際情勢非常嚴峻。在這樣的氛圍下，有關安全保障的議題更加受到矚目。包括台海安全、印太地區和平與穩定等問題，不僅關乎日本國家利益，也攸關台灣利益，對台日兩國都是相當重要的課題。

鈴木表示，要堅持民主與法治的理念和體制，絕對不容許用武力片面改變現狀，台日必須合作，向國際社會發出訊息。上個月在日本舉行的7大工業國（G7）外長會議，再度強調維持台海和平穩定的重要性。對日本而言，這是未來仍須持續努力的外交課題，日本也會竭盡全力協助。

鈴木強調，為了維繫印太地區的穩定、經濟與發展，日本政府和他都竭誠歡迎台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」，未來仍會面臨許多困難的協商，但青年局會竭盡所能協助。

鈴木說，2023「世界衛生大會（WHA）」即將在本月召開，台灣在新冠疫情大流行期間有相當寶貴的經驗和知識，相信可以分享給其他國家參考，日本也全力支持台灣以觀察員的身分參加。

鈴木也提到，去年10月10日，日本京都橘高校的學生到台灣進行表演，他非常高興看到兩國年輕世代交流，未來青年局也會協助推動，讓台日年輕世代交流更加緊密。他也特別用中文說：「台灣和台灣人是日本和日本人真正的朋友，我們會繼續為台日友好而努力。」