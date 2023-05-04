防堵「柬埔寨豬仔」案 立院初審通過押人營利最重7年徒刑

柬埔寨詐騙、囚禁事件頻傳，為打擊誘拐「豬仔」人口販運，立法院內政委員會今天初審通過人口販運防制法修正草案，條文新增以強暴、脅迫、恐嚇、拘禁、監控、藥劑、詐術、催眠術或其他相類方法，使人提供勞務者，處5年以下有期徒刑，得併科300萬元以下罰金；若有意圖營利，犯前項罪者，處1年以上、7年以下有期徒刑，得併科500萬元以下罰金。未遂犯亦開罰。

為避免柬埔寨詐騙事件一再發生，內政部及朝野立委提出人口販運防制法修正草案，擴大處罰並嚴懲不法，新增犯罪份子如剝削並利用被害人實行依台灣法律有刑罰的行為，最低可處1年以上有期徒刑、最高可處7年以下有期徒刑。

此次修法也新增犯罪份子如果意圖剝削，以強暴、脅迫、詐術等不法手段而進行招募運送容留等不法作為，可處5年以下有期徒刑，被害人如未滿18歲，可處7年以下有期徒刑。

有鑑於柬埔寨事件有被害者護照、身分證遭人蛇集團扣留，此次修法新增利用不當債務約束、他人不能、不知或難以求助處境，扣留重要身分證明文件，使人從事勞動與報酬顯不相當的工作，或實行依我國法律有刑罰規定之行為者，處3年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金。

另外，觸犯人口販運罪經有罪判決確定的自然人、法人或非法人團體，自判決確定之日起，5年內不得參加政府採購投標。