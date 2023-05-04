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國民黨批綠能源政策錯誤 正面看待採小型核能機組論述

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨發言人林家興。圖／國民黨提供
國民黨發言人林家興。圖／國民黨提供

對於民進黨針貶藍營能源議題的談話，國民黨發言人林家興今表示，民進黨錯誤能源政策害慘台灣，導致近年產業發展受阻、人民健康受害，還敢甩鍋給藍營縣市？近年燃煤預算與用電量不減反增，2025非核家園已證明破產，能源轉型根本無法實現。如今拿燃煤來應急，更證明副總統賴清德堅持所謂「乾淨的煤」謬論，用愛發電不成，只好犧牲台灣人民的健康改用「肺」來發電，民進黨對得起台灣人嗎？

林家興表示，民進黨「反核急綠」的躁進廢核政策，在各項綠能供給尚未成熟下，造成台灣供電不穩、電網損壞加劇，六年來發生五次大停電，嚴重衝擊產業及民生經濟發展，全台灣有目共睹；民進黨甚至「讓世界看衰台灣」，影響外資對台灣投資信心，錯誤能源政策反讓台灣更陷入風險與困境。

林家興指出，台電在2023年的購煤預算高達1732億元，比2022年的650億元增編1082億元，暴增2.66倍，請問有無和人民解釋、道歉過？而經濟部曾經承諾今年用煤至少降2％，因此2022年的用煤量應低於2773萬噸，但實際用煤量卻達2812萬噸甚至超出39萬噸，甚至今年4月電價確定要調漲平均11%，請問民進黨與賴清德是要讓台灣人民「用肺發電」來彌補民進黨的錯誤，還要自己掏錢為民進黨錯誤政策買單嗎？

林家興指出，國民黨有一套前瞻務實的能源政策，早在黨主席朱立倫於2021年10月上任時提出的「政策綱領」中就揭櫫大方向，包括「能源政策應穩健、多元、潔淨、可負擔」、「提高基載電力與低碳清潔能源占比」以及「因應氣候變遷、降低溫室氣體排放，反對大幅提高火力發電占比，並依階段期程逐步落實『國家自定貢獻(NDC)』及『2050淨零碳排』目標」。

林家興進一步表示，國民黨也在立法院提出「減碳無煤家園推動法草案」，以前瞻、務實、多元的路徑調整可行的能源政策，朝「低碳家園」、「無煤家園」邁進，何來沒有完整主張？

林家興強調，在能源政策上，國民黨堅持「淨零碳排」、「消滅空汙」、「能源轉型」、「穩定供電」等四大主張，並期盼透過研發低碳除碳技術、推行電動車、提升儲電技術與功能，重新納入新一代核能為基載電力、延役核電廠等作法，來改善台灣能源困境。

林家興說，因此當民間提出具有前瞻性、國際性且多國開始研發、採用的下一代小型核能機組（SMR）論述時，國民黨都持正面態度，希望大家尊重國際尖端科研潮流的事實內容就事論事，務實看待能源政策的未來可能性，才有機會擺脫民進黨錯誤政策導致的「黑暗台灣」，重新點亮台灣，就要讓務實、穩健、專業的國民黨來。

林家興 核能 反核 非核家園

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