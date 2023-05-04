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議員提「杯子論」指原住民不是杯墊 侯友宜：當然

聯合報／ 記者張曼蘋李定宇／新北即時報導
新北市議會今總質詢，無黨籍山地原住民議員馬見針對原民健康、文化、就業、居住議題質詢新北市長侯友宜。記者張曼蘋／攝影
新北市議會今總質詢，無黨籍山地原住民議員馬見針對原民健康、文化、就業、居住議題質詢新北市長侯友宜。記者張曼蘋／攝影

新北市議會今總質詢，無黨籍山地原住民議員馬見針對原民健康、文化、就業、居住議題質詢新北市長侯友宜，並提到侯先前的「杯子論」，說「原住民也是水的元素之一，請您不要忘記原住民，原住民不是杯墊，市長加油。」侯則回應，「當然。」

馬見表示，侯友宜對原住民的友善不是今天才開始，侯這13年來的耕耘大家都有感受到，但他這次討論的議題，包括原住民社會著住宅，水源保護區原民土地問題，很多都是中央不積極和不作為，「如果你是總統，你有什麼要突破的？」

侯友宜表示，原住民族最早在台灣深根，不僅要給予更多尊重，更要公平對待，如果可以做更多事，讓原住民能更成長跟茁壯，都是大家樂見的，最重要從消弭族群的歧視，如何落實平等法才是一個最重要的事，以及如何來跟企業結合，推廣原住民技職教育，讓原住民能提升競爭力，提高工作所得，還有在工作職場上要給予更完整的保護，不管是勞工保障，或職業訓練提升第二專長，還有放寬給原住民族發展基金，讓願意創業者有更多機會。

另外，侯說，在原住民的文化教育體系，要建構更完整，從師資到延續文化，如先前沉浸式教育沒有做好要修正，需要經費、需要更多族語老師。

侯友宜說，原鄉自治權的權限擴大，提高社會住宅比例給原住民族安居樂業，尤其原住民平均餘命較低，新北在醫療設備設施、社服要更完善，要做的事真的很多，有賴中央跟地方共同合作，地方看到反映的問題，中央處理要快、不要等。

馬見也提到侯友宜先前說的杯子論，「原住民也是水的元素之一，請您不要忘記原住民，原住民不是杯墊，市長加油」；侯則回應，「當然」。

2024大選 總統大選 侯友宜 原住民

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