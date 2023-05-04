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陳水扁轟剝奪參政權違憲 高嘉瑜：推排黑是綠以身作則

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
民進黨立委高嘉瑜今（4）日接受媒體人黃光芹專訪，表示副總統暨民進黨主席賴清德推「排黑條款」，是希望樹立典範。圖／震傳媒提供
民進黨立委高嘉瑜今（4）日接受媒體人黃光芹專訪，表示副總統暨民進黨主席賴清德推「排黑條款」，是希望樹立典範。圖／震傳媒提供

前總統陳水扁日前北上，為將因洗錢罪入監服刑的兒子、民進黨高雄市議員陳致中請願。民進黨立委高嘉瑜今（4）日接受媒體人黃光芹專訪時表示，民進黨主席賴清德推「排黑條款」，是希望樹立典範，陳水扁有個人因素，大家也能理解，沒有針對個人，這是社會共識，賴清德也希望民進黨以身作則。

陳水扁說，他也是更生人，年輕時曾為蓬萊島案坐牢8個月，出獄後更生人受到保護，《監獄行刑法》也開宗明義說不是報復型，不能無視更生保護，不是年輕時犯錯就剝奪終生參政權，不然就廢掉更生保護、褫奪公權？他行使請願權就是希望給總統蔡英文做重大參考依據，認為《選罷法》修法已經不符合比例原則，更是違憲中的違憲。

高嘉瑜今表示，民進黨有派系，有不同意見，這也是良性競爭。賴清德推排黑條款，希望樹立典範，大家會有不同意見，大家對於候選人要求高，社會也是這樣希望。最後在立法院也是要協商，能不能通過要看兩大黨態度，陳水扁有個人因素，大家也能理解，沒有針對特別個人，因這是整體狀況，這是社會共識，賴清德也是希望民進黨以身作則。

被問到賴清德2024總統大選，是不是準備「躺著選」，高嘉瑜說，賴清德不可能躺著選，民進黨執政很多包袱，賴清德自我要求高，各方面都有自律，雖然她對賴清德的選情有信心，民調也確實是賴清德領先，但國民黨會不會整合，還是要步步為營。

高嘉瑜認為，除了綠營基本盤外，重要的還是中間選民跟年輕人，年輕選票過去民進黨占有優勢，現在這部分需要加強，這也是未來隱憂，如何讓年輕人再次相信民進黨、票投民進黨，如順應年輕訴求，回應居住正義、薪資問題等，才是民眾希望的。

民進黨 賴清德 陳水扁 高嘉瑜

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