快訊

澳交換生「老鼠藥中毒」案情不單純？ 外媒：台灣警方已介入調查

北捷又出包！南勢角站轉轍器異常列車脫班

解讀克里姆林宮「無人機爆炸」：刺殺普丁？假旗行動？

爭取學子投入國安行列 國安局長蔡明彥校園演說受矚

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國安局長蔡明彥（左）。圖／本報資料照
國安局長蔡明彥（左）。圖／本報資料照

國安局蔡明彥為爭取學子投入國家安全局從業的行列，今天進入校園進行演說，並與學子就當前國家安全議題進行對話。這是繼前國安局長殷宗文進入校園與學生接觸後，廿餘年來首位國安局長進入校園，與學界與學生進行對話。

國安局今天表示，國安局長蔡明彥為深化國安單位與大學院校對話，於今（4）日上午出席國立中興大學「法政論壇」，發表「當前國家安全情勢分析」專題演講，針對整體國際局勢發展詳加分析，期使各界瞭解當前國家處境與安全情勢變化，加強國人國安意識；另外也鼓勵該校年輕學子報考國安局並投身國安工作志業，與會師生踴躍參加，深獲迴響。

國安局轉述，蔡明彥在演講中，說明俄烏戰事持續影響區域安全與穩定，在俄烏雙方無意讓步下，戰事迄無轉圜跡象，且升高美歐與「中」俄的全球集團化對抗。另中共面臨內部經濟發展趨緩、民心浮動及對外關係治理等挑戰，增添其對外行為變數。

蔡明彥表示，尤其中共不放棄對台使用武力，持續升高對台軍事恫嚇，擴大操作「灰色地帶」與認知作戰等複合式威脅，致使國際社會對台海關注度大幅提升。美歐及我周邊國家已將台海和平直接連結整體印太區域安全，並表達對維持台海現狀的強力支持，以嚇阻中共威權主義及軍事擴張。

國安局說，今日演講過程中，蔡明彥與中興大學師生充分交換意見、互動熱絡，希藉此讓學界及青年學子進一步了解當前國家整體安全情勢及挑戰，以強化國內應對國安威脅的社會共識。

國安局表示，此為維繫與年輕世代的交流互動，加強情報單位與社會溝通鏈結，並網羅各方人才，蔡明彥也結合今年國安特考招生工作，鼓勵現場有志青年投入國安工作行列，並期盼各界對國家安全建立共識，擴大社會對我國家安全工作之支持，共同協力守護我國家安全與民主自由價值。

國安局 蔡明彥

延伸閱讀

醫院個資外洩恐影響國安 監委申請調查

巴國總統大選謠言滿天飛？國安局長：有中共操作痕跡

國安局三個管道掌握共軍無人機動態

國安局證實 我情報設備能與五眼聯盟進行即時情報交換

相關新聞

原民議員提「杯子論」稱不是杯墊 侯友宜：當然

新北市議會今總質詢，無黨籍山地原住民議員馬見針對原民健康、文化、就業、居住議題質詢新北市長侯友宜，並提到侯先前的「杯子論...

國防部長：94年次義務役男入伍明年1月1日開始實施

國防部長邱國正今天在立法院表示，一年制義務役94年次役男首批入伍，將自明（2024）年1月1日開始實施。他說不會受到政治...

陳水扁轟剝奪參政權違憲 高嘉瑜：推排黑是綠以身作則

前總統陳水扁日前北上，為將因洗錢罪入監服刑的兒子、民進黨高雄市議員陳致中請願。民進黨立委高嘉瑜今（4）日接受媒體人黃光芹...

爭取學子投入國安行列 國安局長蔡明彥校園演說受矚

國安局長蔡明彥為爭取學子投入國家安全局從業的行列，今天進入校園進行演說，並與學子就當前國家安全議題進行對話。這是繼前國安...

蔡總統盼挺台灣入國際組織 鈴木憲和：全力支持參與WHA

總統蔡英文今天接見日本自民黨青年局長鈴木憲和時表示，台日本是彼此重要的經貿夥伴，請支持台灣加入國際組織；鈴木憲和說，5月...

郭台銘批民進黨對公務員下重手 政院：應公平評價

鴻海創辦人郭台銘爭取軍公教支持，昨天他發文質疑，每項社會保險都面臨財政困境，民進黨卻只對公務員痛下重手，執政團隊毫無財政...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦