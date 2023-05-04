郭台銘批民進黨對公務員下重手 政院：應公平評價

鴻海創辦人郭台銘爭取軍公教支持，昨天他發文質疑，每項社會保險都面臨財政困境，民進黨卻只對公務員痛下重手，執政團隊毫無財政紀律。行政院代理發言人羅秉成表示，相關預算編列政府是用負責任的態度來做，也遵守財政紀律法相關規定。各界若有意見都尊重，但希望能就事論事，給予公平評價。

郭台銘指出，檢視民進黨這些年浮濫編列的預算，令人質疑的前瞻建設、防疫特別預算，甚至是超徵稅收累積上兆元，在在顯示民進黨執政團隊毫無財政紀律，把人民的納稅錢視為民進黨的黨產。

羅秉成今主持院會後記者會表示，預算編列都有法定程序，台灣在民主化後，不僅預算審查要接受國會監督，決算要受審計事後監督，相關預算一分一毫在事前、事後，都在控制及監督下進行，且所有資訊都是公開透明。

羅秉成說，以前瞻基礎建設的預算執行成效為例，一開始在野黨撒麵粉、丟水球表達反對，通過後各地方很歡迎，很多地方基礎建設，都透過前瞻預算才能把地方建設做好。前年百年大旱，如果沒有前瞻投入千億元以上的水資源建設，「我想這個難關度不過。」

羅秉成說，這是最清楚的證明，政府編了對的預算，且預算執行成效良好，才可能度過旱情危機。相關預算編列政府是用負責任的態度來做，也遵守財政紀律法相關規定。

羅秉成提到，蔡政府對軍公教是最感謝、也最肯定的，過去3年疫情期間，軍公教在疫情期間協助國家度過百年大疫，指揮中心已降級、解編，軍公教人員貢獻很大，蔡政府對軍公教的相關福利、照顧也不遺餘力，包括2018年調3%薪資，2020年調整4%，相信明年調幅也是正面支持。

羅秉成說，年金改革在過程中是有些陣痛，但是年改的結果為了財務健全、經營永續、軍公教能在年改保障上無後顧之憂，這些都是政府施政應該要做、也要負責的，各界若有意見政院都尊重，但希望能就事論事，給予公平評價。