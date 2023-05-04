被問是否接農業部長？陳時中笑：我沒種過田

疫情方歇，衛福部前部長陳時中上午現身高雄，與高雄市長陳其邁一起到供奉保生大帝（醫神）的苓雅區知名廟宇鼓山亭參加贈匾儀式。前幾天媒體人吳子嘉爆料陳時中將成為首任農業部長，媒體問他此事，陳時中先是笑了一聲，接著說「我沒種過田吼，謝謝大家！」直接破除外界傳聞。

陳時中、陳其邁兩名中央、地方防疫指揮官碰頭，免不了又回憶過去防疫期間的種種。陳時中說，他是防疫指揮官，陳其邁則是防疫指揮官的指揮官，當初若沒有其邁市長在高雄守住港口，疫情傳播會相當快速。

陳時中也表示，防疫期間幾乎所有事都是指揮中心打電話去各縣市拜託，高雄這位市長緊緊緊，「還沒打電話，他就先打來了」，防疫快了好幾拍，將疫情及時控制下來，今天有榮幸來贈匾表達心意，希望疫情過去就不要再來，保生大帝保庇大家平安健康。

陳其邁說，疫情開始與時中部長一起打拚，感謝他對高雄的照顧，大家防疫守住台灣，5月2日疫情指揮中心降編，天助自助者，也祈求保生大帝保佑加持，未來一年平平安安，大家身體健康。

身為高雄人的陳時中，談起家族與鼓山亭的淵源，他表示，自己阿公陳冠雄在民國22年為鼓山亭遷建出了很多力，廟內懸掛的保生大帝匾額，就是由阿公題字。後來自己因為疫情擔任衛福部長，跟這家廟很有關係，也很有意義，疫情後就來贈匾，希望大家平平安安。

陳時中說，今天是保生大帝聖誕，疫情也告一段落，自己是牙醫師，又正好是5月4日牙醫師節，剛好一起慶祝，來到鼓山亭看到阿公和堂哥的匾額，心中特別感動，他太太也住在附近，太太阿公是成功國小的校長，一家人都是成功國小畢業，很有因緣。