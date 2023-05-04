批藍縣市長「全員逃避中」 民進黨：票投國民黨 核廢無法擋

鴻海集團創辦人郭台銘日前拋出核能議題，民進黨今天表示，關於能源政策，國民黨縣市長正上演「全員逃避中」，從頭到尾就只會反對，卻提不出任何完整的能源轉型政策，連郭台銘的核電主張都迴避躲藏，看來只是虛晃一招；其實國民黨就是支持核電，請大聲說出來，難怪很多網友都說「票投國民黨，核廢無法擋」。

民進黨發言人張志豪表示，新北市長侯友宜昨天又荒廢市政喬選舉，大力宣傳是他協調勸退游淑慧，自從侯友宜藉由出訪新加坡躲避「搓圓仔湯」的質疑後，現在又繼續喬事情，令人想問，搓議員的時候要500萬元，現在協調勸退立委，又準備花多少錢？

張志豪指出，郭台銘的「一縣市一核電廠」政策，引起社會不安與恐慌，但國民黨的執政縣市首長，面對記者提問卻是閃閃躲躲，態度啟人疑竇，侯友宜作為國民黨的潛在總統候選人，能源政策攸關國家的未來，請問侯友宜，願意把核廢料貯存場設在新北市嗎？

民進黨發言人林楚茵表示，2021年的四大公投，人民用具體的行動告訴政府「反對重啟核四」，也代表人民要向世界能源主張接軌的決心，而且目前台灣核能並非主要發電來源，郭台銘的主張，顯然不清楚目前台灣能源政策，不懂民眾的希望。