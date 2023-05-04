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挑戰伏龍王？游淑慧曝韓國瑜教如何讓王世堅愁眉苦臉

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市議員游淑慧在臉書貼出昨天他與高雄市前市長韓國瑜、議員徐巧芯喝咖啡的合照。圖／引用自游淑慧臉書
北市議員游淑慧在臉書貼出昨天他與高雄市前市長韓國瑜、議員徐巧芯喝咖啡的合照。圖／引用自游淑慧臉書

國民黨台北巿議員游淑慧昨天宣布退出港湖黨內初選，由議員李彥秀代表國民黨參選港湖立委選戰，再戰立委高嘉瑜。游淑慧昨晚也在臉書貼出他與高雄巿前巿長韓國瑜、北巿議員徐巧芯的合照，透露宣布退出初選後，跟韓國瑜討拍，並問韓國瑜，她是否要挑戰艱困選區士林大同區？對戰扶龍王（王世堅)？

游說，韓國瑜回她「你如果去，就要每天陽光笑容的選，那麼你的對手就會愁眉苦臉了。」

游淑慧在臉書自曝宣布退出港湖初選後做的第一件事，就是找韓國瑜、徐巧芯喝咖啡，游淑慧說，看到韓國瑜的第一句話就是「市長，我是來討拍的。」

游淑慧也問韓國瑜，市黨部要她考慮去挑戰您的老朋友耶，怎麼辦？韓還愣住問誰？她笑著說「扶龍王啊」韓國瑜說：你如果去，就要「每天陽光笑容的選，那麼你的對手就會愁眉苦臉了。」

游淑慧儘管沒透露自己心中的決定，不過她也在臉書貼文最後寫下「走完全程是成全自己、放下轉念是成全大局。」

韓國瑜 游淑慧 議員

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