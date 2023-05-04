聽新聞
test
0:00 / 0:00

記錄他人進出投票所 擬罰

聯合報／ 記者鄭媁／台北報導
投票所內投票情形示意圖。圖／聯合報系資料照片
投票所內投票情形示意圖。圖／聯合報系資料照片

立法院內政委員會昨天初審通過「公職人員選舉罷免法」第一○八條文修正草案，增訂無故於投票所外，拍攝、記錄或以他法標定他人進出投票所，經警衛或警察制止後仍繼續為之者，處一年以下有期徒刑、拘役或科一萬五千元以下罰金。

先前的南投縣第二選區立委補選曾傳出，投票所外有盆栽暗藏攝影機，還有自稱監督聯盟的人員在投開票所卅公尺內裝設錄影器材攝影，遭警方勸離。民進黨立委莊瑞雄因此提案，修法增列不可以錄攝影器材影響他人投票意願。全案不須經黨團協商，將提報院會討論，本會期可望完成三讀。

現行選罷法的規定是，在投票所四周卅公尺內喧嚷、干擾或勸誘他人投票或不投票，經警衛人員制止後，仍繼續為之，同樣處一年以下有期徒刑、拘役或科一萬五千元以下罰金。

投票 立委補選 莊瑞雄 選罷法

延伸閱讀

立院初審 無故拍攝他人進出投票所最重關1年

何志偉原本民調贏「最後2天被翻盤」 郭正亮曝內幕：關鍵是他

何志偉按鈴提告 莊瑞雄：發動攻擊的人到處說別人抹黑

遭何志偉告抹黑抹紅 莊瑞雄批莫名其妙浪費司法資源

相關新聞

記錄他人進出投票所 擬罰

立法院內政委員會昨天初審通過「公職人員選舉罷免法」第一○八條文修正草案，增訂無故於投票所外，拍攝、記錄或以他法標定他人進...

情治機關遮掩歷史檔案 監委促檢討

監委高涌誠、林郁容昨天表示，國發會檔案管理局及國安局、調查局等，在受理人民申請複製政治檔案時，不當遮掩重要資訊，有礙歷史...

日本自民黨青年局組團訪台 蔡英文總統明接見

「日本自民黨青年局」訪團由青年局局長、眾議員鈴木憲和（SUZUKI Norikazu）率領，將於今晚抵達台灣。總統府發言...

開全齡牛肉為與加國談判 賴士葆：吃萊豬也換不到什麼

食藥署今年下半年擬開放加拿大全齡牛肉進口，台灣現行只有開放加拿大30月齡以下牛肉進口。台灣與加拿大今年2月已啟動「投資促...

批低薪卻開基本工資徵才 民眾黨：依表現加薪

民眾黨主席柯文哲批評低薪，但民眾黨彰化縣黨部的徵才廣告，每月薪資卻僅有基本工資新台幣2萬6400元；縣黨部指出，會依表現...

為打詐中心揭牌 陳建仁：不能等到下屆總統才進行

台高檢今天成立查緝詐欺及資通犯罪督導中心，行政院長陳建仁、法務部長蔡清祥、內政部長林右昌等人出席揭牌，陳建仁表示，打詐不...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦