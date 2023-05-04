記錄他人進出投票所 擬罰

立法院內政委員會昨天初審通過「公職人員選舉罷免法」第一○八條文修正草案，增訂無故於投票所外，拍攝、記錄或以他法標定他人進出投票所，經警衛或警察制止後仍繼續為之者，處一年以下有期徒刑、拘役或科一萬五千元以下罰金。

先前的南投縣第二選區立委補選曾傳出，投票所外有盆栽暗藏攝影機，還有自稱監督聯盟的人員在投開票所卅公尺內裝設錄影器材攝影，遭警方勸離。民進黨立委莊瑞雄因此提案，修法增列不可以錄攝影器材影響他人投票意願。全案不須經黨團協商，將提報院會討論，本會期可望完成三讀。

現行選罷法的規定是，在投票所四周卅公尺內喧嚷、干擾或勸誘他人投票或不投票，經警衛人員制止後，仍繼續為之，同樣處一年以下有期徒刑、拘役或科一萬五千元以下罰金。