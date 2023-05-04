情治機關遮掩歷史檔案 監委促檢討

監委高涌誠、林郁容昨天表示，國發會檔案管理局及國安局、調查局等，在受理人民申請複製政治檔案時，不當遮掩重要資訊，有礙歷史真相的還原，有違力求開放政治檔案的目標，相關調查報告已在監院通過，要求檢討改進。

高涌誠、林郁容指出，監院調查發現，國發會檔案管理局及威權時期情治機關，如國家安全局、法務部調查局等，在受理人民申請複製政治檔案，每以「涉及國家安全情報來源」、「有嚴重影響國家安全或對外關係」為由，遮掩威權統治時期負責國家不法行為的公務員、線民、消息來源等的姓名、獲取情資手法、時間地點等重要資訊。

監委表示，政治檔案核列「永久保密」引發各界疑慮的癥結在於，檔案內容是否涉及「國家安全情報來源或管道」，是由原移轉機關自行認定，且上級機關複核程序流於形式，無法發揮應有行政監督功能。這顯示情治機關遮掩政治檔案的理由及範圍流於形式、過於恣意且偏差泛用。

監委指出，國安局、調查局等情治機關，在維繫過往威權體制扮演的關鍵角色，如涉及這些情治機關政治偵防運作的資訊得「永久保密」，毫無正當性可言，因此認為將政治檔案核列為永久保密的權限，回歸保密期限最長卅年就已足夠。