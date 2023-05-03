日本自民黨青年局組團訪台 蔡英文總統明接見

「日本自民黨青年局」訪團由青年局局長、眾議員鈴木憲和（SUZUKI Norikazu）率領，將於今晚抵達台灣。總統府發言人Kolas Yotaka表示，總統府表達誠摯歡迎，蔡英文總統將於明天上午，於總統府接見訪問團，就雙方共同關注之議題交換意見。

Kolas表示，日本自民黨青年局長期扮演台日交流的重要窗口，也定期組團訪問台灣，推動台日關係不遺餘力；歷任局長多擔任政府要職，如現任首相岸田文雄、已故前首相安倍晉三及自民黨副總裁麻生太郎等人，均曾擔任自民黨青年局長。

Kolas表示，此行為鈴木憲和繼2022年5月，陪同時任自民黨青年局局長、眾議員小倉將信（OGURA Masanobu）來訪後，第二度訪問台灣；訪團成員尚包括眾議員藤原崇（FUJIWARA Takashi）、中曽根康隆（NAKASONE Yasutaka）、西野太亮（NISHINO Daisuke）、山口晋（YAMAGUCHI Susumu）、參議員佐藤啓（SATO Kei）及日本青年會議所會長麻生將豊（ASO Masahiro）等，共12名國會議員及幹部，將在台灣展開為期5天的訪問行程。

Kolas表示，日本是台灣在印太區域的重要民主夥伴，期盼透過此行，讓台日人民互動交流更為密切，讓雙方各領域合作關係更加深厚，為印太區域和平穩定及經貿繁榮發展共同努力。