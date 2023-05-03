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開全齡牛肉為與加國談判 賴士葆：吃萊豬也換不到什麼

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委賴士葆。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委賴士葆。圖／聯合報系資料照片

食藥署今年下半年擬開放加拿大全齡牛肉進口，台灣現行只有開放加拿大30月齡以下牛肉進口。台灣與加拿大今年2月已啟動「投資促進及保障協議」（FIPA）談判，開放加牛被認為是為了FIPA談判順利。國民黨立委賴士葆批評，開放萊豬，蔡政府話術說可以幫助台灣人加入國際組織，吃了萊豬卻還沒個影子。

賴士葆表示，美國萊豬要進口，蔡政府的話術是說可以幫助台灣人加入國際組織，如今萊豬吃了，加入國際組織還沒個影子。現在要與加國啟動FIPA談判，這個月底又要開放全齡的加牛進口，為了爭取不確定的經貿利益犧牲人民食安，就是認定台灣人太善良可欺了。

賴士葆指出，根據食安法第十五條，曾經發生狂牛症（BSE） 的國家，10年內不得進口。加拿大在2015及2021年都曾發生狂牛症，這是為什麼消基會基於保護民眾食安的考量，要發起抵制加牛的活動。

賴士葆說，食藥署卻說加拿大已被認為BSE風險可忽略的國家，狂牛症的潛伏期長，檢測不易，蔡政府查場及審核書面資料所採用的是低標不是高標。蔡政府派人到加拿大查場，所到的肥育場30月齡以上牛隻只有0.11％，現場考察未發現重大缺失，只有些許輕微缺失，明明政府查場的樣本數不足，還是確定要讓全齡的加拿大牛進口，這樣的說服力低。

賴士葆強調，政府所說的風險評估，其實心中早有定見要開放，說加拿大是狂牛症風險可忽略的國家，其實太貿然，並沒有站在替民眾健康把關的立場。

加拿大 萊豬 賴士葆

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