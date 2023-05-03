國安局、調查局不當遮掩威權檔案資訊 監院要求檢討

監委高涌誠、林郁容今天說表示，國發會檔案管理局及國安局、調查局等，在受理人民申請複製政治檔案時，不當遮掩重要資訊，有礙歷史真相的還原，有違力求開放政治檔案的目標，相關調查報告已在監院通過，要求檢討改進。

高涌誠、林郁容指出，調查發現，國發會檔案管理局及威權時期情治機關，如國家安全局、法務部調查局等，在受理人民申請複製政治檔案，每以「涉及國家安全情報來源」、「有嚴重影響國家安全或對外關係」為由，遮掩威權統治時期負責國家不法行為的公務員、線民、消息來源等的姓名、獲取情資手法、時間地點等重要資訊。

二位監委表示，政治檔案核列「永久保密」引發各界疑慮的問題癥結，在於檔案內容是否涉及「國家安全情報來源或管道」，是由原移轉機關自行認定，雖現行法令設有應報請上級機關同意的複核機制，但上級機關欠缺審核能力，多是尊重下屬機關的審認結果，導致複核程序流於形式，無法發揮應有行政監督功能。

二位監委說，這顯示情治機關遮掩政治檔案的理由及範圍流於形式、過於恣意且偏差泛用，不僅違反政治檔案條例的立法意旨，更阻礙轉型正義的實現。

二位監委指出，國安局、調查局等情治機關，在維繫過往威權體制中扮演的關鍵角色，如涉及這些情治機關政治偵防運作的資訊得「永久保密」，毫無正當性可言，因此認為將政治檔案核列為永久保密的權限，回歸保密期限最長30年就已足夠。

調查報告也提及，司法院從法官養成教育著手，規劃法官辦理促進轉型正義案件的資格條件，並設計不同轉型正義事項所需課程時數，使研習與法院審理專庭或專人的資格，產生連動與勾稽作用，藉以提升法官審理這類案件的裁判品質。