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日本前參議院議長山東昭子訪台 蔡英文總統明接見

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
日本前參議院議長山東昭子（SANTO Akiko）率團訪問台灣，蔡英文總統將於明天下午在總統府內接見訪問團。圖／總統府提供
日本前參議院議長山東昭子（SANTO Akiko）率團訪問台灣，蔡英文總統將於明天下午在總統府內接見訪問團。圖／總統府提供

日本前參議院議長山東昭子（SANTO Akiko）率團訪問台灣，展開為期6天的訪問行程。總統府發言人Kolas Yotaka今天表示，總統府誠摯歡迎，蔡英文總統將於明天下午在總統府內接見訪問團。

Kolas表示，此行為山東昭子參議員第三度訪台，訪團成員尚包括參議員舟山康江（FUNAYAMA Yasue）、眾議員島尻安伊子（SHIMAJIRI Aiko）、參議員今井絵理子（IMAI Eriko）等，共4位跨黨派女性國會議員。

Kolas表示，山東是台灣在日本國會的重要友人，2021年在擔任參議院議長任內通過友台決議，支持台灣參與世界衛生組織（WHO），以實際行動表達對台灣的重視。而在疫情期間，日本政府6度捐贈台灣共計約420萬劑AZ疫苗，不僅讓台日友好的深厚情誼歷久彌堅，也讓雙方長年以來相互扶持的「善的循環」，成為世界典範。

Kolas表示，期盼透過此次面對面交流，台日雙方能夠持續深化各領域的合作夥伴關係，進一步讓台日之間的深厚情誼更為凝聚堅實。

蔡英文 日本

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