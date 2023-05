【重磅快評】外電烏龍裝聾作啞 外交部澄清專區早撤吧

美聯社一篇外電引述澳洲天空新聞台訪問我國外交部長吳釗燮的談話,其中一段談話宣稱「如果台灣發生戰爭,不知道誰會來援助台灣」惹來爭議,一向關注外電、動輒更正媒體報導的外交部整天裝聾作啞,是遇到美國就變小漢,還是另有隱情?外交部不容打迷糊仗。

外交部昨天主動發布新聞,指吳釗燮4月28日接受澳洲天空新聞台專訪,吳受訪指台灣長期受到中國大陸軍事威脅,大陸威權主義擴張野心,不僅限於台灣,已擴及東海、南海,跨越第一島鏈,遠至整個太平洋;針對台海戰事的可能。吳表示,對台灣而言,最重要的是要強化防衛能力,嚇阻大陸使用武力。2027年是大陸領導人尋求連任的一年,也是對外宣傳具有對台動武能力的一年,我們應該關注。

然而,這篇標題為「Unclear who would aid Taiwan in a war, foreign minister says」的外電(中文可譯為「外交部長不知道戰時誰會來援助台灣)卻引發話題,綜觀訪問影片內容,吳釗燮沒有說過這段可能引起爭議的發言,外交部的新聞稿也沒有提到這一段。但外電發出後,如果是烏龍,已損及國家形象及國際視聽,外交部卻一直沒有動作,難免讓外界感覺其中可能有貓膩。

外交部過去動輒更正媒體報導,官網上方還特別置一個即時新聞澄清專區,直到今天下午,專區第一則訊息還是4月7日有關惡意網站刊登偽造文件稱我國政府捐錢給哈德遜研究所,以換取蔡總統獲頒獎的訊息;而最新消息的第六則是昨天上架的「外交部長吳釗燮接受澳洲「天空新聞台」專訪。顯然外交部很重視吳釗燮受訪,但對於美聯社的報導卻無感,令人十分不解。

日本經濟新聞2月28日引述不明來源,質疑我國軍保家衛國的忠誠度,經外交部嚴正關切後,日經於3月7日在原報導相同版面刊登聲明,鄭重澄清表示報導中的陳述僅為受訪者個人的立場及意見,並不代表日本經濟新聞社的立場,對於該報導造成困擾表示遺憾。

瓜地馬拉總統賈麥岱日前拜會立法院並受邀演講,針對賈麥岱在演說中提及「支持承認中華民國(台灣)為一個獨立的國家,也是唯一且真正的中國」,外交部緊張急著澄清表示,賈麥岱並沒有說「唯一且真正的中國」,是字卡的翻譯並未還原真意。

如果外交部對於字卡的翻譯都如此字斟句酌,但對於美聯社通篇報導夾雜「如果台灣發生戰爭,不知道誰會來援助台灣」的詭異標題,卻能沉得住氣,大半天悶不吭聲,如果不是雙標,就是「人格」分裂,以後外交部的聲明還有誰會相信?官網的即時新聞澄清專區乾脆早早撤掉算了。