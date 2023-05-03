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賴清德：能吃台灣農產真正幸福 續推冷鏈建設

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
賴清德表示，能吃台灣農產真正幸福，將繼續推動冷鏈建設。圖／賴清德前立委辦公室提供
賴清德表示，能吃台灣農產真正幸福，將繼續推動冷鏈建設。圖／賴清德前立委辦公室提供

民進黨總統參選人、黨主席賴清德今天表示，現在新的冷鏈技術讓農產品耗損更少，且有更長的保鮮期，政府會與農民站在一起，提供及時協助，能夠吃到台灣的農產品是真正的幸福，將持續推動冷鏈建設，強化產銷調節及儲存量能，確保糧食安全。

民進黨中常會今天下午邀請屏東縣恆春鎮農會總幹事林順和以「農業在地實踐：地方產業與冷鏈倉儲經驗分享」為題進行專案報告。賴清德會中表示，科技再發達、工商再進步，農業是台灣的根本；也只有讓農業的技術更進步，農民的保障更全面，台灣的農業才能走向世界，打造屬於台灣的「農業台灣隊」。

賴清德指出，過去農產品常常因為運輸和保存不易，讓農民的辛苦付諸流水；為了要提升品質以及價值，民進黨身為最挺農民的政府，運用新的冷鏈物流技術，讓農產品耗損更少，和有更長的保鮮期；同時，在非產季時期，也能進行銷售，賣到好價格。

賴清德說，這幾年來，農業也面臨氣候變遷的挑戰，政府在天公不做美的時候，和農民站在一起，提供及時的協助，讓農民不再看天吃飯，可以安心生產優質產品、創造幸福農業。

賴清德表示，很多人說「台灣最美的風景是人」，他也要跟大家分享，如果能夠吃到台灣的農產品是真正的幸福，未來，政府會持續推動冷鏈建設，強化產銷調節及儲存量能，確保糧食安全，提升國際競爭力，台灣挺農民，農業向前行。

農民 賴清德 民進黨

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