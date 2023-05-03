藍港湖立委李彥秀出線 高嘉瑜酸游淑慧回家唱太委屈
國民黨台北市內湖南港立委初選，原本上演市議員李彥秀對上市議員游淑慧，不過，在新北市長侯友宜協調下由李彥秀出線。尋求該選區連任的民進黨立委高嘉瑜表示，此事證明游淑慧再怎麼努力，仍比不上家大業大、三代從政的李彥秀，建議游淑慧回家唱太委屈。
國民黨內湖南港立委初選雙姝之爭落幕，經侯友宜協調下，游淑慧確定退選，由李彥秀出線挑戰高嘉瑜。
高嘉瑜表示，這件事情證明，游淑慧再怎麼努力，也比不上家大業大、豐厚人脈跟組織資源的政治世家李彥秀。
高嘉瑜質疑，侯友宜不管新北市政，卻來插手台北市立委選舉，難道侯友宜已經是國民黨內定的總統候選人嗎？奉勸游淑慧不要再叫她要唱什麼歌了，還是自己回家唱太委屈吧。
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