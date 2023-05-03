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立院初審 無故拍攝他人進出投票所最重關1年

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
投票所內投票情形示意圖。記者黃仲裕／攝影
投票所內投票情形示意圖。記者黃仲裕／攝影

立法院內政委員會今初審通過「公職人員選罷法」第108條文修正草案，增定無故於投票所外，拍攝、紀錄或以他法標定他人進出投票所，經警衛或警察制止後仍繼續為之者，處1年以下有期徒刑、拘役或科1.5萬元以下罰金。

先前的南投縣第2選區立委補選曾傳出，投票所外有盆栽暗藏攝影機，還有自稱監督聯盟的人員在投開票所30公尺內裝設錄影器材攝影，被警方勸離。

民進黨立委莊瑞雄提案指出，部分投票選區仍存有在投票所外部份人士，無故以錄攝影器材欲影響人民自由投票意志的情事，因此提出修法增列，不可以錄攝影器材影響他人投票意願。

現行選罷法明定，將領得的選票或罷免票攜出場外者，處1年以下有期徒刑、拘役或科易科罰金1.5萬元以下罰金。在投票所四周30公尺內喧嚷、干擾或勸誘他人投票或不投票，經警衛人員制止後，仍繼續為之，處1年以下有期徒刑、拘役或科易科罰金1.5萬元以下罰金。

內政委員會經協商後獲得共識，在初審條文增訂，無故於投票所外，拍攝、紀錄或以他法標定他人進出投票所，經警衛或警察制止後仍繼續為之者，處1年以下有期徒刑、拘役或科1.5萬元以下罰金。全案不須經黨團協商，將送交院會討論。

投票 選罷法 立法院

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