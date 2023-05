立院初審 無故拍攝他人進出投票所最重關1年

美聯社發自澳洲坎培拉的一篇外電,引述澳洲天空新聞台訪問中華民國外交部長吳釗燮的談話,出現了一段談話宣稱如果台灣發生戰爭,不知道誰會來援助台灣。這篇標題為「Unclear who would aid Taiwan in a war, foreign minister says」的外電,中文可譯為外交部長不知道戰時誰會來援助台灣。就訪問影片內容,吳釗燮完全沒有說過這段可能引起爭議的發言,外交部卻遲遲未要求美聯社更正。

2023-05-03 14:45