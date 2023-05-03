影／郭台銘提縣市小核電廠 柯文哲：太前衛大家跟不上

鴻海集團創辦人郭台銘提出「一縣市一小型核電廠」的引起議論，柯文哲說，郭台銘提的應該是「小型模組化的核反應爐」，他走在民眾前面兩步，「太前衛大家跟不上」，只是小模組的核反應爐還沒問世，還無法商業化，所以講出來被批評，但國家應該密切注意這個發展。

柯文哲也批評民進黨能源政策，核二、核三關掉是不對的，應該先保留，再觀察這兩三年小型模組化核反應爐發展狀況。民進黨2025非核家園一定困難，再生能源追不上來，現在核反應爐全部關掉，到時真的要「用愛發電」嗎？

總統選舉腳步近，柯文哲今天到南投參訪，有意爭取國民黨總統提名的郭台銘4日也到南投縣議會拜訪，和南投縣議會議長何勝豐、縣長許淑華和立委馬文君等人會面，並和藍營、無黨籍縣議員座談。