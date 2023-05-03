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賴清德接見熊本國會議員訪團 暢談台積電

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
副總統賴清德今天接見日本自民黨熊本國會議員訪團。圖／總統府提供
副總統賴清德今天接見日本自民黨熊本國會議員訪團。圖／總統府提供

副總統賴清德今天接見日本自民黨熊本國會議員訪團，他表示，期盼未來台灣能順利加入「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」，並在新的區域經濟、全球供應鏈及台日經濟發展、全球疫後經濟復甦上，扮演積極正面的角色與力量。

賴清德致詞時歡迎來自熊本縣的訪團來台訪問，進行半導體產業發展的交流，讓台積電在熊本縣的投資能夠更加順利，台積電員工在熊本縣的生活及工作都能平安順利。

賴清德說，希望台積電在熊本縣的投資能作為台日經貿合作的火車頭，帶動其他產業更進一步合作，觀光旅遊更進一步交流，人民感情也更密切。

賴清德提到，2016年台南發生地震，當時承蒙前首相安倍晉三以及日本各界的關心與支持。同年熊本也發生地震，包括台南市、高雄市及台灣各界都前往熊本縣關心災情，略盡心力，協助救災及重建工作進行。台灣與日本幾十年來患難見真情。他要特別感謝日本在台灣面對疫情時，慷慨捐贈400多萬劑疫苗，讓台灣渡過難關。

賴清德也談到，在他擔任台南市長時，為了歡迎台積電在台南擴大投資，努力協助解決土地、用水、人才聘僱種種問題。另外，荷蘭艾司摩爾（ASML）、世界大藥廠—默克（Merck）以及許多日本材料設備國際廠也來台南投資。就業機會帶動台南經濟發展，讓台南有更好的國際知名度，成為世界的台南。

賴清德說，台積電到熊本縣投資，也因為地緣政治衝突，全球正在尋找值得信賴且安全的產業鏈，台積電與日本的合作具有這項重大意義。

賴清德說，期盼透過訪團國會議員們的協助，能夠讓台灣順利加入CPTPP，也讓台灣在新的區域經濟、全球供應鏈，以及台日經濟發展、全球疫後經濟復甦上，扮演積極正面的角色與力量。

隨後日本眾議員坂本哲志（SAKAMOTO Tetsushi）致詞時表示，訪團成員包括熊本縣選出的眾議員、參議員、縣議會議員以及行政部門的副知事，可說是國會、地方議會及行政部門兼具的訪團，此行也是他們首次來到台灣訪問交流。

坂本提到，台積電到熊本縣投資設廠，讓熊本縣成為日本全國矚目的地區，也帶來相當大的活力。由於台積電的起薪高，熊本縣的學生都以到台積電工作為第一目標。他也說，為了讓來自台灣的台積電員工及家屬在熊本生活更加舒適，日本政府及熊本縣正合作興建相關住宅、國際學校及可以中文溝通的醫院。

坂本表示，台日未來在技術、經濟、政治、文化及情報資訊等領域，必須要加強交流，他期盼兩國深厚情誼能更加穩固，不僅為兩國帶來經濟繁榮，相信也能創造區域的和平及穩定。另據了解，他也祝福將代表民進黨參選的賴清德在明年總統大選旗開得勝，繼續為台日關係共同打拚。

台積電 日本 賴清德

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