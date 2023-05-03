快訊

噁！流動廁所糞水排入台東秘境蝴蝶谷 遊客戲水傻眼：想吐了

NBA文字直播／勇士得分小空窗 湖人羅素開火挹注三節領先8分

1天周旋2女！北市議員吳志剛再爆緋聞 3周內5度幽會熟女

中一中學生歧視原住民爭議 立委說成績再好都是枉然

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
台中一中在4月29日校慶園遊會，有班級使用台語「死番仔」的諧音「烯環鈉」當攤位主題，並宣傳販售飲品及活動內容，被批評帶有歧視意味。圖／擷取自網路
台中一中在4月29日校慶園遊會，有班級使用台語「死番仔」的諧音「烯環鈉」當攤位主題，並宣傳販售飲品及活動內容，被批評帶有歧視意味。圖／擷取自網路

台中一中學生以「烯環鈉」作為園遊會擺攤主題，影射歧視原住民，民進黨平地原住民立委陳瑩今天表示，成績優秀的學生又如何，對於族群尊重最基本的素養都沒有，其它學科成績再怎麼好都是枉然。

台中一中校慶園遊會，高二學生以烯環鈉作為擺攤主題，烯環鈉與閩南語辱罵原住民發音諧音，有歧視原住民的意思。

陳瑩在臉書發文表示，看到這則新聞，除了憤怒以外，她感到很難過與擔心，難道族群歧視已經成為生活日常。

陳瑩指出，在目前的社會當中，存在許多對原住民不友善的情形，大家都在不斷在努力，希望多元族群的台灣社會，大家可以相互瞭解、包容與尊重，更希望可以透過教育，導正因為偏見產生的歧視行為，可是卻在校園發生集體歧視事件。

陳瑩說，看到這個新聞，顯示長久以來在校園的族群平等教育，沒有發揮作用，甚至可能是失敗，這次發生在台中一中校園的歧視事件，成績優秀的學生又如何，對於族群尊重最基本的素養都沒有，其他學科成績再怎麼好都是枉然。

原住民 陳瑩 素養

延伸閱讀

民進黨立委為鏡電視案希望國民黨立委理性問政

逐條審查原民健康法草案 委員轟3因素恐致法案被冷凍

中一中園遊會文宣「烯環鈉」引熱議 網炸鍋：歧視原住民

陳瑩張弓瞇眼瞄準 全國傳統射箭賽千名射手池上競技

相關新聞

北市議員吳志剛3周內5度幽會熟女 再度被爆緋聞…上午神隱中

國民黨前主席吳伯雄的51歲次子、現任台北市議員吳志剛，再度爆緋聞。吳志剛不僅和櫃姐張女仍保持聯絡，還被週刊直擊有新歡林女...

中一中學生歧視原住民爭議 立委說成績再好都是枉然

台中一中學生以「烯環鈉」作為園遊會擺攤主題，影射歧視原住民，民進黨平地原住民立委陳瑩今天表示，成績優秀的學生又如何，對於...

影／疫情期間正副總統是否到新北市關心？侯友宜：市民了然於胸

新北市長侯友宜曾對蔡英文總統、副總統賴清德在疫情期間沒到新北市關心頗感微詞，侯友宜今表示，新北市是疫情最嚴峻的地方，對正...

全牛齡加國牛肉擬開放 藍批放水：又拿人民食安換騙局

食藥署4月27日宣布將開放加拿大全牛齡牛肉進口，預告期30天。國民黨立委林思銘今在立法院國民黨團的記者會上批評，加拿大牛...

翡翠水庫原水專管貫通邀歷任市長 蔣萬安還邀這個人

台北市政府規畫「翡翠原水專管工程」5月12日將全線貫通，預計明年6月通水。網路論壇討論是誰的政績？台北市長蔣萬安上午受訪...

開放加國牛肉加入CPTPP？吳釗燮：加拿大態度很清楚

食藥署近日預告將開放加拿大全牛齡牛肉進口，行政院也在昨日晚間做出回應，強調政府也已進行審慎的風險評估，確認可忽略相關食用...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦