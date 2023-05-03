中一中學生歧視原住民爭議 立委說成績再好都是枉然

台中一中學生以「烯環鈉」作為園遊會擺攤主題，影射歧視原住民，民進黨平地原住民立委陳瑩今天表示，成績優秀的學生又如何，對於族群尊重最基本的素養都沒有，其它學科成績再怎麼好都是枉然。

台中一中校慶園遊會，高二學生以烯環鈉作為擺攤主題，烯環鈉與閩南語辱罵原住民發音諧音，有歧視原住民的意思。

陳瑩在臉書發文表示，看到這則新聞，除了憤怒以外，她感到很難過與擔心，難道族群歧視已經成為生活日常。

陳瑩指出，在目前的社會當中，存在許多對原住民不友善的情形，大家都在不斷在努力，希望多元族群的台灣社會，大家可以相互瞭解、包容與尊重，更希望可以透過教育，導正因為偏見產生的歧視行為，可是卻在校園發生集體歧視事件。

陳瑩說，看到這個新聞，顯示長久以來在校園的族群平等教育，沒有發揮作用，甚至可能是失敗，這次發生在台中一中校園的歧視事件，成績優秀的學生又如何，對於族群尊重最基本的素養都沒有，其他學科成績再怎麼好都是枉然。